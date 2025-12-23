¤«¤´¤·¤Þ¤³¤Î1Ç¯¡¡¡Ö½é¡×²÷µó¤ËÊ¨¤¤¤¿¥¹¥Ýー¥Ä
¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¤³¤Î1Ç¯¡×¡£º£²ó¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÀ¤Âå¤â¶¥µ»¤âÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡Ö½é¡×¤Î²÷µó¤ËÊ¨¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¡£¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ÎV¥êー¥°¤Ç¡¢¥Õ¥éー¥´¥é¥Ã¥É¼¯»ùÅç¤¬¡Ö½é¡×Í¥¾¡¡£
¡ÊÄ¹Í§Í¥Ëá¼ç¾¡Ë¡ÖÁ´°÷¤¬¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Í¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¤È»×¤¦¤Î¤ÇºÇ¹â¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
Í¥¾¡µÇ°¥Ñ¥ìー¥É¤Ë¤Ï¡¢1800¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ç¤Ï¡¢B2¤Î¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤¬¡¢¾º³Ê¡Ö½é¡×Ç¯ÅÙ¤ÇÀ¾ÃÏ¶è2°Ì¤Ë¡£¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¥êー¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¥êー¥°H¤Ç¡¢¥Ö¥ëー¥µ¥¯¥ä¤¬¡Ö½é¡×Âå½÷²¦¤Ë¡£Á°¿Ê¤ÎÆüËÜ¥êー¥°¤«¤é¿ô¤¨¤Æ15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ê²ÏÅè±ÑÎ¤¼ç¾¡Ë¡Ö´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤¤½Å°µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤«¤éÆüËÜ¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¤Ë»²Æþ¤·¤¿»³¸ý¿å»º¤Ï¡¢¡Ö½é¡×¤Î1·å½ç°Ì¤È¤Ê¤ë6°Ì¤Ë¡£µîÇ¯¤Î15°Ì¤«¤éÂç¤¤¯Ìö¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³ØÀ¸¤Ë¤â¡¢½é¤Î²÷µó¤¬¡£³ØÀ¸3Âç±ØÅÁ¤Î2¤Ä¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤ÈÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ë»ÖÕÜ´ÛÂç³Ø¤¬¡Ö½é¡×½Ð¾ì¡£Á´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÂ¼¹¸ÅÍ¤¬1¶è¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¹ñºÝÂç3Ç¯¤ÎÅçÁÒ°ÉÆà¤¬¡Ö½é¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡£4¡ß400m¥ê¥ìー¤ÎÆüËÜ¤Î4Áö¤È¤·¤Æ6°ÌÆþ¾Þ¡¢ÆüËÜ¥Ç¥ÕµÏ¿¹¹¿·¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÀÆî·õÆ»Éô¤¬¸©Àª¤Ç¡Ö½é¡×¤á¤Æ¡¢Á´¹ñÁªÈ´Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¹â¹»¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤â³èÌö¤¬¡£
¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¸©Àª¡Ö½é¡×¤È¤Ê¤ë¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«ーÍ¥¾¡¡£¤½¤ó¤ÊÃË»Ò¥µ¥Ã¥«ーÉô¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤¦1¤Ä²÷µó¤¬¡£
¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤é3Áª¼ê¤¬¥×¥í¤ËÆâÄê¡£J1FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ËÆâÄê¡¦ÆÁÂ¼ÉöÂçÁª¼ê J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ËÆâÄê¡¦Ê¡ÅçÏÂµ£Áª¼ê J2¤¤¤ï¤FC¤ËÆâÄê¡¦ÃæÌîÍÛÅÍ¼ç¾
¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤éÆ±»þ¤Ë3¿Í¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½é¡×¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£ÃË½÷¤È¤â¡¢º£·îËö¤Ë»Ï¤Þ¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìîµå¤Ç¤Ï¡¢½©¤Î¸©Âç²ñ¤ÇÆÁÇ·Åç¤¬½à·è¾¡¿Ê½Ð¡£ÎÞ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤â¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸©Âç²ñ¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤Ï¡¢3µ¨Ï¢Â³20²óÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡£¤½¤ó¤ÊÌîµå¤«¤é¤â¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿Áª¼ê¤¬¡£
¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÁáÀ¥ºóÅê¼ê¤¬ºå¿À¤«¤é4°Ì»ØÌ¾¡£º£²¬ÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢À¾Éð¤«¤é°éÀ®2°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤ì¤¤¤á¤¤¹â¹»¤Î°ËÆ£Åê¼ê¤Ï¡¢³ÚÅ·¤«¤é5°Ì»ØÌ¾¡£
¥é¥°¥Óー¤Ç¤Ï¡¢¸©Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤Î¼¯»ùÅç¼Â¶È¤¬º£·îËö¤«¤é¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥ÓーÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ï¡¢¸©Âç²ñ32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢J2Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢¥µ¥Ã¥«ーJ3¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡£¥×¥ìー¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ÇµÜºê¤ËÇÔ¤ì¡¢1Ç¯¤Ç¤ÎJ2Éüµ¢¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Íè¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢J1¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ç¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Â¼¼çÇîÀµ¤µ¤ó¤¬¿·´ÆÆÄ¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼êÏÓ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÀè·î¡¢¥Õ¥éー¥´¥é¥Ã¥É¼¯»ùÅç¤¬¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î¹ñÆâºÇ¹âÊö¥êー¥°Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢SV¥êー¥°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¸òÉÕ¤ò¿½ÀÁ¡£
¡Ê¾®±à¹¯É×ÂåÉ½¡Ë¡Ö¿½ÀÁ¤¬ÄÌ¤ë¤«ÊÉ¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×
SV¥êー¥°Æþ¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¯»ùÅç¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö½é¡×¤Î¹ñÆâºÇ¹âÊö¥êー¥°Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢È½Äê·ë²Ì¤ÏÍèÇ¯4·î¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤«¤é³ØÀ¸¤Þ¤Ç¡¢¡Ö½é¡×¤Î²÷µó¤ËÊ¨¤¤¤¿2025Ç¯¡£ÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤Ê²÷µó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
