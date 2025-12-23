CMYK¡©RGB¡© ÉáÃÊÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¿§¡×¤Ï»æ¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç²¿¤¬°ã¤¦¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ú½Ö²ò¡ª ¥Ç¥¶¥¤¥óÍÑ¸ì¿Þ´Õ¡Û
¡Ú¿§¤Î´ðËÜ¡Û¡Ö¿§Áê¡¦ÌÀÅÙ¡¦ºÌÅÙ¡Ê¤·¤¤½¤¦¡¦¤á¤¤¤É¡¦¤µ¤¤¤É¡Ë¡×
¿§¤Î´ðËÜ¤ÎÊ¬Îà¡¦¹Í¤¨Êý¡£¤³¤Î£³¤Ä¤ò¡Ö¿§¤Î»°Â°À¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¿§¤Î»°Â°À
¿§Áê¡Ê²¿¿§¤«¡Ë
ÀÖ¡¦ÀÄ¡¦²«¤Ê¤É¡¢¿§¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼ïÎà¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¿§¤ÎÊ¬Îà¤äÇÛ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÌÅÙ¡ÊÁ¯¤ä¤«¤µ¡Ë
ºÌÅÙ¤Ï¿§¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£ºÌÅÙ¤¬¹â¤¤¤ÈÁ¯¤ä¤«¤ÇÌÜÎ©¤Ä¿§¤Ë¡¢Äã¤¤¤È¥°¥ìー¤Ã¤Ý¤¯¤¯¤¹¤ó¤À°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀÅÙ¡ÊÌÀ¤ë¤µ¡Ë
ÌÀÅÙ¤Ï¡¢¿§¤Î¡ÖÌÀ¤ë¤µ¡¦°Å¤µ¡×¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£Çò¤Ë¶á¤¤¤Û¤ÉÌÀÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¹õ¤Ë¶á¤¤¤Û¤ÉÌÀÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀÅÙ¤È¸«¤ä¤¹¤µ
ÌÀÅÙ¤Ï¸«¤ä¤¹¤µ¡Ê»ëÇ§À¡Ë¤äÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¡Ê²ÄÆÉÀ¡Ë¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¡¢ÇØ·Ê¤ÈÊ¸»ú¤È¤ÎÌÀÅÙº¹¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚPOINT¡Û
¿§¤Î»°Â°À¤Ï¿§¤Î´ðËÜ¡£
¤³¤Î»°Í×ÁÇ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤¿¤ê»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿§¤ÎÀ¼Á¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿§¤Î´ðËÜ¡Û¡ÖCMYK¡×
°õºþÊª¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¿§¶õ´Ö¡£C=¥·¥¢¥ó¡¢M=¥Þ¥¼¥ó¥¿¡¢Y=¥¤¥¨¥íー¡¢K=¥ー¥×¥ìー¥È(¹õ)¤Î 4¿§¤Î¥¤¥ó¥¤Î¤³¤È¡£
°õºþ¤Ç¤Ï¤³¤Î£´¿§¤Î¥¤¥ó¥¤ò½Å¤Í¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿§¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°õºþÍÑ¥«¥éー¥âー¥É
°õºþÊª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢´ðËÜÅª¤ËCMYK¤Î¥âー¥É¤ÇºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
RGB¤È¤Î°ã¤¤
¡¦RGB¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢CMYK¤Ï°õºþÊª¡£
¡¦CMYK¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤ë¿§¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¦¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤È¹õ¤Ë¶á¤Å¤¯¡£
¡ÚPOINT¡Û
¥Ý¥¹¥¿ー¡¦¥Á¥é¥·¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¦½ñÀÒ¤Ê¤É¡¢»æÇÞÂÎ¤Ç¤Î¿§ºÆ¸½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤CMYK¡£
°õºþÊª¤ÎÆþ¹Æ¥Çー¥¿¤ÏÉ¬¤ºCMYK¤ÇºîÀ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø½Ö²ò¡ª ¥Ç¥¶¥¤¥óÍÑ¸ì¿Þ´Õ¡ÙÃø¡§ingectar-e