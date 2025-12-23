BE:FIRST¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¡¢DOMOTO¡¢HANA¡¢Number_i¡Ä¡ÖCOUNTDOWN JAPAN ²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¡×º£½µ¤ÎTOP10¡Ê12·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¡Ë
¥°¥é¥ó¥¸¡¦±ó»³ÂçÊå¤ÈÄ¬¼ÓÍýºÚ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN¡×¡ÊËè½µÅÚÍË13:00¡Á13:53¡Ë¡£12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢JFN³Æ¶É¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢²ó¿ô¡¢CD¥»¡¼¥ë¥¹¡¢Apple Music¤ÎWeekly ¥Á¥ã¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¡ÈÁ´¹ñNO.1 FM¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡ÉTOP10¡Ê12·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£10°Ì¡§Travis Japan¡ÖDisco Baby¡×
Àè½µ5°Ì¤«¤é5¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ 12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ê¥¹¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡Ë¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤¬°ú¤Â³¤¹¥Ä´¤Ç2½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¢£9°Ì¡§IMP.¡ÖKISS¡×
¥é¥ó¥¥ó¥°·÷³°¤«¤éºÆÅÐ¾ì¡ª 12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAGenter¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö½é¤á¤Æ¤ÎCDºîÉÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£8°Ì¡§BESPER¡ÖSnowfall¡×
½éÅÐ¾ì¡ª 2020Ç¯¤ËÀéÍÕ¤Ç·ëÀ®¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¸½ÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤¹¤ë6¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦BESPER¤¬¡¢12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡£Á´¹ñ¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥é¥¸¥ª¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬¹¥Ä´¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¢£7°Ì¡§Ê¡»³²í¼£¡ÖÎ¶¡×
Àè½µ4°Ì¤«¤é3¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ 12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡×¼çÂê²Î¤¬4½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ö±Ç²è ¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£6°Ì¡§Number_i¡ÖLAVALAVA¡×
Àè½µ1°Ì¤«¤é5¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ 12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¸ÂÄê¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.¶¡Ù¤Î¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹È×¡ØNo.¶ (Deluxe)¡Ù¤ËÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡£Number_i¤Ï¸½ºß¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£5°Ì¡§HANA¡ÖNON STOP¡×
½éÅÐ¾ì¡ª YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢´û¤Ë1,100Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÇÛ¿®¤Ç¡¢25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËCD¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£4°Ì¡§DOMOTO¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×
Àè½µ2°Ì¤«¤é2¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ ¿·Ï¿¡¦¿·¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬2½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£YouTube Music Charts¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê12·î5Æü¡Á12·î11ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤ÎTHE FIRST TAKE¤¬2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3°Ì¡§Saucy Dog¡Ö¤Þ¤Ã¤µ¤é¡×
½éÅÐ¾ì¡ª 12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿9ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±¶Ê¤Ï¡¢radiko 15¼þÇ¯µÇ°¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢£2°Ì¡§OfficialÉ¦ÃËdism¡ÖSanitizer¡×
Àè½µ¤Î3°Ì¤«¤é1¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¢¬ 12·î1Æü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Î¥ó¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥ó¥°¥ë¡£OfficialÉ¦ÃËdism¤Ï¸½ºß¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖOFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£ËÜÆü23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢Zepp DiverCity (TOKYO)¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£½µ¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¢£1°Ì¡§BE:FIRST¡Ö³¹Åô¡×
½éÅÐ¾ì¡ª 12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢BE:FIRST¤¬CM½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥²¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹â¶¶Í¥¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¼«Í³¸çÁ³¡Ê¤¸¤å¤¦¤´¤Í¤ó¡Ë¡Ù¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥²¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹â¶¶Í¥¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¼«Í³¸çÁ³¡Ê¤¸¤å¤¦¤´¤Í¤ó¡Ë¡Ù¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
