¡Ú²ó¸Ü¤ª¤ª¤¤¤¿¡Û¥³¥á²Á³Ê¹âÆ¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¥Ûー¥ÐーÄê´üÊØ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó4Ç¯¤Ö¤ê160±ßÂæ¡¢¥¥Æ¥£¶õ¹Á¹¥É¾
¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ó¸Ü¤ª¤ª¤¤¤¿2025¡×¡£
º£²ó¤Ï¤³¤Î1Ç¯¤ÎÂçÊ¬¸©Æâ·ÐºÑ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê
¡Ö°ìÁØ¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤È´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ñÌ±¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
2025Ç¯¤âÍÍ¡¹¤Ê¿©ÎÁÉÊ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿Ãæ¡¢²È·×¤òÄ¾·â¤·¤¿¤Î¤¬¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥Ñー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂçÊ¬Å¹¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×¤ÎÈÎÇäÆü¡£
À¯ÉÜ¤¬ÂÐºö¤È¤·¤ÆÊü½Ð¤·¡Ö¸Å¸ÅÊÆ¡×¤ä¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÎÅ¹¤Ë¤â¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¥³¥á¤òÇã¤¤µá¤á¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
7·î¡¢¥Ûー¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È¤ÎÄê´üÊØ¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤è¤½30Ê¬¤ÇÂçÊ¬»Ô¤ÈÂçÊ¬¶õ¹Á¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍøÍÑ¼Ô
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¤¤Î¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢¤¹¤´¤¯²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¡×
±¿¹Ò²ñ¼Ò¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤áÌë´Ö¤Î±¿¹Ò¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÄÂ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤â¡£¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤¬1035±ß¤Ë·èÄê¡£
°ú¤¾å¤²³Û¤Ï81±ß¤ÈÁ´¹ñ2ÈÖÌÜ¤Î¹â¤µ¤È¤Ê¤ê½é¤á¤Æ1000±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¬ÍÑ¤ÏÇ¯ÌÀ¤±1·î1Æü¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡TOS»ù¶ÌÄ¾µ±µ¼Ô
¡ÖÂçÊ¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¤«¤éÁáÂ®Êä½õ¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Êª²Á¹âÆ¤ÎÃæ¡¢¤¤¤Þ²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¡×¤Ç¤¹¡£»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇ¯ÆâÇÑ»ß¤¬·è¤Þ¤ê¡¢°Ü¹ÔÁ¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÊä½õ¶â¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¤ª¤è¤½4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë160±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¾®´¬°¡Ìð¼ÒÄ¹
¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÍ¥¤·¤¤¾ì½ê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¾ー¥È²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×
12·î¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆü½ÐÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Ïー¥â¥Ëー¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥ê¥¾ー¥È²½·×²è¡×¡£
¼þÊÕ¤Î»³ÎÓ¤â°ìÂÎÅª¤ËÀ°È÷¤·¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·Àß¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î·úÀß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂçÊ¬¶õ¹Á¤Î°¦¾Î¤ò¡ÖÂçÊ¬¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¶õ¹Á¡×¤È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¹¥É¾¤Ç´ü´Ö¤ò2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î¡¢JRÂçÊ¬±ØÁ°¤Ë¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡£255¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿12³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ëー¥¿¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊµÒ¼¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤³¤Î¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¢¤ëJRÂçÊ¬±ØÁ°¤Ïº£¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¾å27³¬·ú¤Æ¡£1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉô²°¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤Î²£¤Ë¤Ï¼ç¤Ë¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÊÌ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¦¤Ë´°À®¤Ï2027Ç¯¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤â¹©»ö¤¬¿Ê¤ß³¹¤Î»Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£