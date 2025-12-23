Éô²¼¤Ë¡Ö»à¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤äÂ¤òÆ§¤à¡Ä²ñÏÃ¤òÌµ»ë¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ÇÀ¾ÊÌÉÜÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ2¿Í¤òÄ¨²ü½èÊ¬¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Î¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½¡¦À¾ÊÌÉÜÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë´Ç¸î»Õ2¿Í¤¬¥Ñ¥ïー¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ23ÆüÉÕ¤Ç¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÀ¾ÊÌÉÜÉÂ±¡¤Î½÷À´Ç¸î»Õ2¿Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢30Âå¤Î´Ç¸î»Õ¤Ï¶ÐÌ³Ãæ¤Ë¡¢Éô²¼¤ËÂÐ¤·¡Ö»à¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤òÆ§¤à¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÄä¿¦3Æü´Ö¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢40Âå¤Î´Ç¸î»Õ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤¿¤êÁêÃÌ¤¹¤ë¤¿¤á²ñÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Éô²¼¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ²ü¹ð¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â2023Ç¯¤«¤é2024Ç¯7·î¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤Ï¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Û¤«¡¢Éô²¼¤Î»ØÆ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥ë¤Î¼þÃÎÅ°Äì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£