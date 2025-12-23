森川智之、上戸彩から声優活動40周年祝福「40年やっていて良かった！」 花の回収を拒否
俳優・上戸彩、声優・森川智之が23日、都内で行われたディズニー映画『ズートピア2』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。上戸が、森川の声優活動40周年を祝福した。
【集合ショット】カワイイ…！花束に包まれ笑顔の上戸彩＆こっちのけんとら
イベントの最後、サプライズで森川の声優活動40周年を祝福。上戸から森川が演じたニックのフラワーアレンジメントを送られると、森川は「ちょっと待って！皆さんの大切な時間を！」と驚きを隠せない様子。「40年やっていて、良かった！ニックやって良かった！ありがとうニック！」と大喜びだった。
また、フラワーアレンジメントを一時回収する際、森川は「いやっ！」と拒否する場面も。観客からの祝福の拍手にもうれしげな様子を見せた。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
イベントには、上戸彩（ジュディ役）、森川智之（ニック役）、下野紘（ゲイリー役）、こっちのけんと（ケント田貫役）が登壇した。
