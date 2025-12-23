¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÛµÆÃÓ²»±©¤Î¿ä¤·¤Ï22ºÐ¡¦°æ¾åÍÚÈÞ¡ÖÇ¯¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡26¡Á31Æü¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëPG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¡¢Âç²ñ¤òPR¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂ¼¤Ç¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£±óÆ£¥¨¥ß¡Ê¼¢²ì¡Ë¤Ï8Ç¯Á°¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢½÷»Ò½éSGÀ©ÇÆ¡Ê22Ç¯¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤âÂçÂ¼¡£ÁêÀ¤Î¤¤¤¤¿åÌÌ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎV¤òÁÀ¤¦¡£¼é²°ÈþÊæ¡Ê²¬»³¡Ë¡¢Ê¿¹âÆàºÚ¡Ê¹áÀî¡Ë¤é¼ÂÎÏ¼Ô12¿Í¤¬28Æü¤«¤é¤Î·èÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡G3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥ì¥Ç¥£¡¼¤ÎµÆÃÓ²»±©¤Ï¡Ö±óÆ£Áª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤Î¡Ë°æ¾åÍÚÈÞÁª¼ê¤ÏÇ¯¤â¶á¤¤¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È22ºÐ¤ÎÀ®Ä¹³ô¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡27Æü¤Ë¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥Þ¥¤¥ë¥¯¥é¥ÖÂçÂ¼¤ÎOmu½÷¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¸½¶â¤äÄ¹ºêÆÃ»ºÉÊ¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï230²¯±ß¡£