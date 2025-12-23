Êì¿ÆÌ¾µÁ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é27ºÐÃËÀ¤Î°äÂÎ¡¡À¾Åìµþ»Ô4¿Í»àË´
Åìµþ¡¦À¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¿Æ»Ò4¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Êì¿Æ¤¬¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢°äÂÎ¤¬Êì¿Æ¤ÎÃÎ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë27ºÐ¤ÎÃËÀ¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î19Æü¡¢À¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÊì¿Æ¤ÈÂ©»Ò3¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤éÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Êì¿ÆÌ¾µÁ¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎýÇÏ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤é»É¤·½ý¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃæ·¦¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ·¦¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÃæ·¦¤µ¤ó¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
