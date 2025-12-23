A¤§! group¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¥êー¥É¶Ê¡ÖAgain¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¡¡³Ð¸ç¤È´õË¾¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ë
¡¡A¤§! group¤¬¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRunway¡Ù¤è¤ê¥êー¥É¶Ê¡ÖAgain¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤â¤¦1ÅÙÁ°¤ò¸þ¤¯Í¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤ë±þ±ç²Î¡£ÎÏ¶¯¤¤¥Üー¥«¥ë¤È¥Ö¥é¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡Èº£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÉÆÏ¤±¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¶Á¤¯³Ú¶Ê¤À¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤ÇÁö¤ê½Ð¤·¤¿A¤§! group¤Î³Ð¸ç¤È´õË¾¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤è¤ê¿¼¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë