途中出場の三笘薫に大きな歓声。左足首の違和感は「関係ない」。ブライトンは今年残り２試合「スタメンで出られるぐらいまで持ってかないと」【現地発】
「仕事は何もできなかったですね」
ブライトンの三笘薫は試合後、そう呟いた。
12月19日に行なわれたブライトン対サンダーランド戦。直近３試合で白星のないブライトンは、昇格組のサンダーランドをホームに迎えた。ベンチスタートの三笘に出番が訪れたのは64分。三笘が投入されると、ホームのサポーターはスタンディング・オベーションでサムライ戦士を迎えた。
出場時のスコアは０−０。三笘は「もう点を取ることだけ」を考えていたと言う。言葉通り、三笘は積極的にボールを受けた。
投入から４分後には、縦に仕掛けてクロスボール。その２分後にも４度の切り返しから相手マーカーを抜きにかかろうとしたがブロックされた。同時に目立ったのは、サンダーランドのダブルマーク。右MFの選手が自陣深くまで下がって三笘のマークにつき、その背後を右サイドバックがカバーする「二重」の守備ブロックを築いた。相手は「４DF＋２人のサイドMF」の計６人で最終ラインを編成する時間もあり、三笘もブライトンもなかなか決定機を作れなかった。
結局、試合は０−０のまま終了。ブライトンは今年のホーム最終戦を白星で飾れなかった。三笘は、次のように振り返った。
「チームもそうですけど、自分のパフォーマンスも含めて、なかなか期待に応えられなかった。勝たないといけない展開だったので、何も仕事はできなかった。相手も固いところがあった。（自分が）１対１で抜ければと思っていましたけど、なかなかできなかったですね」
その後も、三笘は反省の言葉を続けた。こちらから「相手がダブルマーク気味に対応してきたので、スペースがない状況だった。どんなことを感じていましたか？」と尋ねると、三笘は「（相手のSBに比べて）こっちの方がコンディションが良いと思っていたので、マーカーとの距離が近ければ『どうにかなるかな』と思ってました。だけど、何もできなかったですね」と返した。
だが、前向きに評価できる点もある。三笘投入前のブライトンは、まったくといっていいほど左サイドを効果的に使えていなかった。左ウイングに入ったのは、本職がSBのマクシム・デ・カイペル。ベルギー代表DFはファイナルサードでほとんど仕事ができず、味方からパスが入る回数自体も少なかった。
だが三笘が入ると、左サイドからの攻撃がスムーズに。チームとして左右のバランスは著しく改善した。
また今回の試合は、三笘にとって３か月ぶりのホームゲームであった。最後の試合は９月20日のトッテナム戦。その１週間後に行なわれたチェルシー戦で左足首を痛めた。リハビリと調整を繰り返す日々。三笘は「もう少し早く復帰できるかなと思っていましたが、なかなかうまくいかないことの連続でした」と言う。復帰には、約２か月半という長い時間を要した。
こうして迎えた今回のサンダーランド戦。久しぶりのエース三笘の登場に、スタンドから大きな歓声が沸き起こった。拍手と大声援で迎えられたことに、三笘はこう話した。
「あれだけの歓声をもらったので、プレーで返さないといけなかったですけど、（自分のプレーは）期待外れかなと思っています。
ホームゲームなので、後押ししてくれていると感じました。期待してもらっているなかで、なかなか良い形を作れなかった。チームとしても、今シーズンはこういう試合が多い。やっぱり強くないと、チームは上にはいけない。しっかり反省しないといけないと思います」
一方で、気になることもあった。
試合終了のホイッスルが鳴ると、三笘は座り込んで左足首を気にしていた。すぐに立ち上がったが、その後の歩き方がどうもぎこちない。足取りが重く、さっそうと歩く味方選手たちの姿とは対照的だった。
