BE:FIRST『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』で披露した「夢中」の映像を期間限定公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、12月15日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマスLOVE SONG Fes.』で披露した「夢中」の映像をYouTubeで期間限定で公開した。

■クリスマスを意識した衣装で登場

「夢中」は、ゴスペルをベースに、“チャーチー”な響きのサウンドと歌声で不器用ながらも真っすぐな純愛を描いたラブソング。

『CDTVライブ！ライブ！クリスマスLOVE SONG Fes.』では、クリスマスを意識した衣装や、メンバーの仲の良さが滲み出るパフォーマンスが話題を呼んだ。この映像は2026年1月19日18時59分までの期間限定公開となる。

なお、BE:FIRSTは12月31日に放送されるTBS系『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes. 2025→2026』への出演も決定している。

■リリース情報

2025.12.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「街灯」

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

■【画像】BE:FIRSTのアーティスト写真