A¤§! group¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRunway¡Ù¤è¤ê¥°¥ëー¥×¤Î³Ð¸ç¤È´õË¾¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥êー¥É¶Ê¡ÖAgain¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«

A¤§! group¤¬¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRunway¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê¥êー¥É¶Ê¡ÖAgain¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¿·ÂÎÀ©¤ÇºÆ¤ÓÁö¤ê½Ð¤·¤¿A¤§! group¤Î³Ð¸ç¤È´õË¾
¡È¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿Áö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡É――¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¡ÖAgain¡×¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙÁ°¤ò¸þ¤¯Í¦µ¤¤¬¤â¤é¤¨¤ë±þ±ç²Î¡£À¡¤ß¤ï¤¿¤ë¶õ¤ØÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤¥Üー¥«¥ë¤È¡¢¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤ë¥Ö¥é¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢A¤§! group¤¬¡Èº£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÉÆÏ¤±¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤è¤ê¿¼¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¢¤é¤¿¤ÊÂÎÀ©¤ÇºÆ¤ÓÁö¤ê½Ð¤·¤¿A¤§! group¤Î³Ð¸ç¤È´õË¾¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ì¶Ê¤ò¡¢¤¼¤Ò±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë´®Ç½¤·¤è¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.25 ON SALE
ALBUM¡ØRunway¡Ù
