Æü·Ð225ÀèÊª¡§23Æü19»þ¡á10±ß¹â¡¢5Ëü500±ß
¡¡23Æü19»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ10±ß¹â¤Î5Ëü500±ß¤È¾®Éý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü412.87±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï87.13±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1097Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3431¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ0.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï7.75¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50500¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡¡¡1097
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50495¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡ 18397
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3431¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-0.5¡¡¡¡¡¡¡¡1448
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30895¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡¡¡ 200
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 651¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡ 122
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3431¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ0.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï7.75¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50500¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡¡¡1097
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50495¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡ 18397
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3431¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-0.5¡¡¡¡¡¡¡¡1448
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30895¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡¡¡ 200
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 651¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡ 122
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹