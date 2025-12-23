高校バスケの冬の祭典・SoftBank ウインターカップ2025 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会が23日に開幕しました。県勢の男女3校が快勝し初戦を突破しました。



男子は新潟からの出場枠は2枠。県4連覇を果たした開志国際と、帝京長岡が出場。女子の県代表は新潟産大附属です。



まずは女子。高知の明徳義塾との対戦に臨んだ新潟産大附属。第1Qは22-7とリード。第2Qは16-15と追い上げられましたが、追いかける明徳義塾を振り切って79-56 で勝利しました。



続いて男子。開志国際の1回戦は岐阜の高山西との対戦でした。こちらも終始リードする試合展開。エース・高橋歩路選手が18得点。さらにキング太選手らも13点など2ケタ得点を挙げて、88-52で快勝です。

帝京長岡は岡山の関西と対戦。第１Qを23-17で終えると、その後もじわじわ点差を広げ93-50で1回戦突破です。



24日は2回戦。開志国際は長野の東海大学付属諏訪と、帝京長岡は滋賀の光泉と対戦します。女子・新潟産大附属の相手は栃木の矢板中央です。

