ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¡È¥¤¥±¥ª¥¸¡É¤ÈÏÃÂê¤Î59ºÐÉã¿Æ¤ò¸ø³«¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÉã¿Æ¤ò¡È´é½Ð¤·¡É¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª²ÈÅÅ²°¤µ¤ó¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡¡ÎäÂ¢¸Ë¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¿·¤·¤¯¤·¤Þ¤·¤¿ #¤ªÉã¤µ¤ó59ºÐ #ÃçÎÉ¤· #¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¤¢¤´¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¹õ¤Î¥À¥¦¥ó¤Ë¥Ç¥Ë¥à»Ñ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿Âç¿Í¤Î½Â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¥ª¥¸¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Í¥¤·¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡×¡ÖÆà¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â»äÃ£¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤±¿Å¾¤â¾å¼ê¤Ê¥¤¥±¥ª¥¸¥Ñ¥Ñ¡¼!!¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
