·§ËÜ¤ÈÂæÏÑÆîÉô¤ÎÂæÆî¤È¹âÍº¤ò·ë¤Ö¥¿¥¤¥¬ー¥¨¥¢ÂæÏÑ¤ÎÏ¢Â³¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤¬½é¤á¤Æ½¢¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´¿·Þ¤ÎÊü¿å¤Ë½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬ー¥¨¥¢ÂæÏÑ¤Î·§ËÜ～ÂæÆî¡¦¹âÍºÀþ¡£23Æü¤ÏÌó160¿Í¤ò¾è¤»¤¿¹âÍº¤«¤é¤ÎÂè1ÊØ¤¬·§ËÜ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Åë¾èµÒ
¡Ö½é¤á¤Æ¡Ê·§ËÜ¤ËÍè¤¿¡Ë¡£¥¤¥Á¥´¡Ê¤ò·§ËÜ¤Ç¿©¤Ù¤ë¡Ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¤¥Á¥´¥Ù¥êー¥°¥Ã¥É¡×
¡Ö·§ËÜÎ¹¹Ô¤Ë¤¤¿¡£¹õÀî²¹Àô¤Ë¹Ô¤¯¡×
¢£¥¿¥¤¥¬ー¥¨¥¢¡¦²«À¤·Ã¼ÒÄ¹
¡Ö·§ËÜ¤ÈÂæÏÑÆîÉô¤ò·ë¤Ö¶õ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·§ËÜ～ÂæÆî¡¦¹âÍºÀþ¤ÏËè½µ²ÐÍË¡¦¶âÍË¤Ë1Æü2±ýÉü¤º¤Ä±¿¹Ò¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊØ¤ËÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¾èÌ³°÷¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç·§ËÜ¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¡¢³ø»³¡£ÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ¡¢¹âÍº¡¢ÂæÆî¤Î5Ï©Àþ41ÊØ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£