23Æü¸á¸å¡¢Å·Áð»Ô²¼±ºÄ®¤Ç¸Ï¤ìÁð¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ï¤ìÁð¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·Áð»Ô²¼±ºÄ®¤Ë¤¢¤ë¼ÐÌÌ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å1»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡ÖÃËÀ¤¬ÁðÌÚ¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó30Ê¬¸å¤Ë¾ÃËÉ¤¬ÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¸Ï¤ìÍÕ¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤¬²Ð¤ò¾Ã¤·»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢²Ð¤ò¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢´é¤ä¼êÂ¤Ê¤É¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¾Ü¤·¤¤²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£