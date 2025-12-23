²ÃÅÄ»²±¡µÄ°÷¡¢ºÆ¤ÓÉÔµ¯ÁÊ¡¡Î¢¶â»ö·ï¡¢ÆÃÁÜÉô
¡¡ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï23Æü¡¢¼«Ì±ÅÞµì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Î¢¶â»ö·ï¤Ç¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤¬À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÎÉÔµ¯ÁÊ¤ò¡ÖÉÔÅö¡×¤ÈµÄ·è¤·¤¿²ÃÅÄÍµÇ·»²±¡µÄ°÷¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢²þ¤á¤ÆÉÔµ¯ÁÊ¡Ê·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¡Ë¤Ë¤·¤¿¡£²ÃÅÄ»á¤Ø¤ÎÁÜºº¤Ï½ª·ë¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤é3¿Í¤âµ¯ÁÊÍ±Í½¤ä·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÁÜÉô¤Ïº£Ç¯2·î¡¢²ÃÅÄ»á¤ò·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ï9·î¡¢¡Öµ¬ÀµË¡¤ÎÍýÇ°¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢µÄ°÷¤Ë¤ÏÊó¹ð½ñ¤ÎµºÜ¤Ë´ÆÆÄµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡£½Å²á¼º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÃÅÄ»áÂ¦¤Ë¤è¤ë´ØÏ¢À¯¼£ÃÄÂÎ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¡Ê2020¡Á22Ç¯Ê¬¡Ë¤ÎÉÔµºÜ³Û¤Ï·×648Ëü±ß¡£