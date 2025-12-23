Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月23日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ最下位のEARTH JETSと、同9位のKADOKAWAサクラナイツという苦戦の2チームの動向。年内、どこまでポイントを戻せるか。

【映像】最下層からの反撃なるか！？

参入1年目の壁を感じているEARTH JETS。リーグ中団付近まで浮上した時期はあったが、常にポイントをあげるところまではいかず、再びマイナスが膨らむ結果に。▲372.9は、折り返し地点を過ぎたところでの状況としては、ギリギリだ。HIRO柴田（連盟）も3ケタ近いマイナスを抱えたまま。少しでも取り返す。リーグ9位のKADOKAWAサクラナイツも、どん底からなかなか抜け出せない。デイリーダブルなどあり、ついに浮上のきっかけを掴んだかと思われたが、前日の2試合では連続ラス。マイナスが300ポイント台に逆戻りした。阿久津翔太（連盟）も自身に、そしてチームに活気を与えるトップが欲しい。

【12月23日第1試合】

EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）個人28位 ▲93.3

KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）個人35位 ▲221.5

KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）個人19位 ＋46.6

BEAST X・下石戟（協会）個人2位 ＋304.3

【12月22日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋550.9（66/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋438.0（66/120）

3位 BEAST X ＋205.9（66/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋116.1（66/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲85.9（66/120）

6位 TEAM雷電 ▲92.5（66/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲227.7（70/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲230.6（68/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲301.3（64/120）

10位 EARTH JETS ▲372.9（66/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

