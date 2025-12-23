ÇÈÎÜ¡õ¹â¿ù¿¿Ãè¤Î·ëº§¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¡¡Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö12·îÃæ½Ü¤Ë¤âÈ¯É½¡×¤Î±½
¡¡12·î23Æü¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¿¿Ãè¤¬ÁÐÊý¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖÆó¿Í¤Ï¡¢Æ±°ì¤Î½ñÌÌ¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÅº¤¨¤Æ·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£1ËçÌÜ¤ÏÁí¥ì¡¼¥¹¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡¢2ËçÌÜ¤ÏÇòÌµ¹¤¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ÈÆâ¤À¤±¤Ç·ëº§¼°¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸òºÝÊóÆ»¤ÎÌµ¤«¤Ã¤¿Æó¿Í¤ÎµÞ¤Ê·ëº§Êó¹ð¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¤³¤ÎÏÃÂê¤Ç¤â¤Á¤¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢¡Ô2023Ç¯½Õ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù¶¦±é¤ÇÎø¿ÍÌò¤«¤éËÜÊª¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¡ª¡Õ¡Ô¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¸«¤Æ¤¿¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡Õ¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¤È¹â¿ù¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½é¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºî¤Ç¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤ÏÂç¼ê²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Î±Ä¶ÈÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¼Ò°÷¤Ç»äÀ¸³è¤Ï¥º¥Ü¥é¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ò¡¢¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Î¸åÇÚ¼Ò°÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¶¦±é¤òµ¡¤Ë¡¢Ìó2Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÇÈÎÜ¤Ï2024Ç¯Ëö¤Ë¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¤â2021Ç¯¤ËÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢°Ê¹ß¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÊÆó¿Í¡£¤É¤Á¤é¤â2026Ç¯¤ÏË»¤·¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯¤â2·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëWOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊºÑ¿ÎÈþÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºî¤À¤±¤Ë¡¢»£±Æ¤âÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë·§ËÜ¸©¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡¿¥¬¥¤¥à¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤òµ¡¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤â1·î¤è¤ê¼ç±éºî¡Ø²Í¶õ¤Î¸¤¤È±³¤ò¤Ä¤¯Ç¡Ù¤¬¸ø³«¡£ÏÃÂêºî¤Ø¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æó¿Í¤È¤â2025Ç¯¤Î10·î´ü¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¥ÇÏ¤Îµ³¼ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼Â¤Ï¡¢¶È³¦¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Â¿Ë»¤ÊÆó¿Í¤Î·ëº§¤Ï¾¯¤·Á°¤«¤éÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆó¿Í¤¬½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¤Î¡¢12·îÃæ½Ü¤Ë¤â·ëº§Êó¹ð¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ë¶É²»º»ÂÁ¤Ï¤Ê¤·¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢·ëº§Êó¹ð¤ÏÍèÇ¯Àµ·î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎãÇ¯¤ªÀµ·î¤Ï¡¢·ëº§Êó¹ð¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º£²óÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¿Íµ¤¼ÔÆ±»Î¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£