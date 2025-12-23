¹ËöÎÃ»Ò¡È185km/h¤ÇÄÉÆÍ¡É²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ø¤Î¡ÖÎ¬¼°µ¯ÁÊ¡×¤Ë°ìÉô¤Ç¤¢¤¬¤ë¡È½èÊ¬¤Î·Ú¤µ¡Éµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼
¡¡4·î¤Ë¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ë¤¢¤ë¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤¬¡¢12·î22Æü¡¢³ÝÀî¶è¸¡»¡Ä£¤Ë²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹Ëö¤µ¤ó¤Ï4·î7Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢³ÝÀî»ÔÆâ¤Î¿·ÅìÌ¾¾å¤ê¡¦°À¥ö³Ù¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤òÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¤µ¤»¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¹üÀÞ¤¹¤ë½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Î½÷À´Ç¸î»Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë½ý³²¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4·î16Æü¤Ë½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¡£¼áÊü¸å¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¹Ëö¤µ¤ó¤¬¡ØÁÐ¶ËÀ´¶¾ð¾ã³²¡Ù¡Ø¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¹Ëö¤µ¤ó¤Ï¡¢5·î2Æü¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ï7·î¡¢¹Ëö¤µ¤óËÜ¿Í¤òÎ©¤Á¹ç¤ï¤»¡¢¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤ÎÂ®ÅÙ¤¬¡Ø185km/h¡Ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬À¤´Ö¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹Ëö¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢11·î13Æü¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤ÎÍÆµ¿¤ÇÀÅ²¬ÃÏ¸¡ÉÍ¾¾»ÙÉô¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡½ý³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¡£¤½¤·¤Æ²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Îµ¯ÁÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Àµ¼°¤ÊºÛÈ½¤ò³«¤«¤Ê¤¤Î¬¼°µ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÎ¬¼°¤À¤ÈÈ³¶â¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤è¡Õ
¡Ô·ÝÇ½¿Í¤Ï°ìÈÌ¿Í¤È°ã¤¤¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤âÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤ÇºÑ¤à¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢½èÊ¬¤Î·Ú¤µ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬°ìÉô¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤ò¼õ¤±¤Æ22Æü¡¢¹Ëö¤µ¤ó¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î3Ì¾¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¤Ø¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¬¼°µ¯ÁÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÔÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ôÆüÃæ¤ËºÛÈ½½ê¤«¤éÈ³¶â¤ÎÇ¼ÉÕ¤òÌ¿¤º¤ëÎ¬¼°Ì¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ËöÎÃ»Ò»á¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤é¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤³¤ì¤Ë½¾¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡Õ¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢Î¬¼°µ¯ÁÊ¸å¤ÏÎ¬¼°Ì¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Ëö¤µ¤óËÜ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ô¼«¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢°å»Õ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò´Þ¤á¡¢¿µ½Å¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤Ê¤É¤Èµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿·Á¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¡¢¹Ëö¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£