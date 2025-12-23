Photo: IM Imagery/ Shutterstock.com

Googleの親会社Alphabetが、データセンター＆エネルギー企業のIntersectを買収したことを発表しました。買収額は47.5億ドルで、日本円でおよそ7500億円。

買収後も、IntersectはIntersectとして、Alphabet/Googleとは別名での運用を継続するとのこと。

AI開発でかつてないほど急ピッチで求めらているデータセンター建設。Googleは、現在、テキサス州のArmstrongとHaskellの街にAIインフラ拠点を計画中。その予定投資額は400億ドルにもなります。今回の買収で、Googleのデータセンター建設はいっそう加速しそうです。

データセンター建設に反対する声も

データセンター建設ブームは、一筋縄ではいきません。AIは莫大な電力喰いで知られており、データセンター建設で周辺電気代が高騰したという意見、データセンターによる空気汚染での健康被害の可能性を指摘する研究もでています。

地域住民からはデータセンター誘致に反対する声もあがり、電力や水の使用量を制限するなど、新たに規則を設けようとする動きも見られています。バーニー・サンダース氏は、自身のXで「民主主義に追いつく機会を与えるべきだ」とポストし、AI技術によってみんなが恩恵を受けられるようにすべきだとうったえかけています。

Source: Alphabet