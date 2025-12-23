Photo: はらいさん

ガジェット系にもかなり力を入れている印象です。

100円ショップでおなじみのDAISO（ダイソー）。衣料品や食品、日用品など、ありとあらゆる商品が販売されているため、店内を見て回るだけでもかなり楽しめます。

今年も数多くのユニークな商品を目にしてきたと思いますが、なかでも個人的に気になった、使ってみてから良さが分かってきたアイテムを3つまとめてご紹介します。

携帯性抜群。550円で買える万能Apple Watch充電器

USB-A/C対応の荷物にならないコンパクトサイズのApple Watch充電器は、常にリュックやカバンに入れておきたい優れモノ。

パソコンやスマートフォンに挿すだけでApple Watchを充電することができるため、バッテリー切れに対する不安を解消できるのが強みです。これ、Apple Watchユーザーは1台持っておくと安心感が変わると思います。

使い方は無限大。ミクロの世界が楽しめるペン型カメラ

今年出会ったダイソー商品の中で最もワクワクしたのが、こちらの耳かきカメラ。スマートフォンやタブレットをモニターとして使用することで、肉眼では見づらいガジェットの細かい傷や汚れをしっかりと確認することができました。

背伸びをしても届かない場所や細いペン型カメラでないと入らない狭い場所などをチェックしたいときにも便利で、無限の可能性を感じた面白優秀カメラでした。

話題沸騰。ダイソーオリジナルトレカが激アツでした

"虫"をテーマとしたダイソーオリジナルトレーディングカードゲーム 蟲神器。スターターセットやブースターパックが税込110円で購入できたり、遊びながら虫について学べるなど、脅威のコスパの良さに驚かされました。

イベントや大会まで開かれる人気ぶりで、子供はもちろん大人もハマる理由がわかった気がします。年末年始に友達や家族と集まる際に遊ぶカードゲームとしてもおすすめです。

