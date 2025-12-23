【ちいぽけ】「ちいかわぽけっと」初の公式グッズ&ポップアップ開催!「江戸!!!」「現地いきます!」喜びの声続々
アプリボットが企画・制作・開発・運営を行う、「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』(以下、『ちいぽけ』)は、2026年1月16日より、『ちいぽけ』初の公式グッズ第一弾を発売する。また、東京・仙台・名古屋・大阪・福岡の全国5箇所にて、ポップアップストアも開催する。
初の「ちいぽけ」公式グッズとポップアップストアの発表に、「ちいかわ」ファンからは「可愛すぎるってーーー!!」「ちいぽけの衣装ぬいめっちゃ可愛い!!! 江戸衣装やばい…!!!」「こんなに! 早く! 来るなんて!!!」と興奮の声が続々。アプリ内のに登場する、ちょんまげやねじり鉢巻き姿の「江戸衣装」や「ピクニック衣装」のグッズが、アプリのローンチから一年もたたずにはやくも発売される。
『ちいかわぽけっと』は、イラストレーター・ナガノ氏がX(旧Twitter)に投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作とし、『ちいかわたちといつでもどこでも一緒』をコンセプトに「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリ。2025年3月27日より、日本および韓国、台湾、香港、マカオ、タイ、そしてアメリカを含む、世界43の国と地域にて配信中だ。
○『ちいぽけ』初の公式グッズ第一弾
2026年1月16日より、『ちいかわぽけっと』初の公式グッズ第一弾の発売が決定しました。今回のモチーフは「ピクニック衣装」と「江戸衣装」。
○ちいかわぽけっと ピクニックなマスコット(全7種・各1,980円)
○ちいかわぽけっと ピクニックなトレーディングアクリルスタンド(全7種・単品 各495円／BOX 3,465円、ブラインド)
○ちいかわぽけっと ピクニックなクリアファイル(440円)
○ちいかわぽけっと ピクニックなスマホに貼れるサイズのステッカー(ピクニックなみんな)(330円)
○ちいかわぽけっと ピクニックなスマホに貼れるサイズのステッカー(全7種・各330円)
○ちいかわぽけっと ピクニックなハンドタオル(全2種・各825円)
○ちいかわぽけっと ピクニックなTシャツ(全2種・各3,630円、サイズ展開：M、L、XL)
○ちいかわぽけっと 江戸なマスコット(全7種・各1,980円)
○ちいかわぽけっと 江戸なトレーディング缶バッジ(全7種・単品 各330円／BOX 2,310円、ブラインド)
○ちいかわぽけっと 江戸なクリアファイル(440円)
○ちいかわぽけっと 江戸な千手札風ステッカー(全7種・各330円)
○ちいかわぽけっと 江戸なハンドタオル(全3種・各825円)
○ちいかわぽけっと 江戸なTシャツ(全2種・各3,630円、サイズ展開：M、L、XL)
○オンラインストア『ちいかわぽけっと グッズストア』OPEN、事前登録も開始
2026年1月16日より、『ちいぽけ』初の公式グッズ第一弾発売に先立ち、本日より『ちいかわぽけっとグッズストア』の事前登録を開始した。
事前登録では、発売開始前の『ちいかわぽけっとグッズストア』の新規登録、ゲーム『ちいかわぽけっと』とストアでのちいぽけポイント連携、お届け先登録が可能。あらかじめ登録することで、2026年1月16日のグッズ発売開始当日に、よりスムーズに購入ができる。
○オリジナルダンボール
『ちいかわぽけっとグッズストア』にて3,300円(税込)以上購入すると、限定デザインのオリジナルダンボールで商品を届ける。このダンボールは、『ちいかわぽけっとグッズストア』だけの特別なデザイン。
○全国5箇所でポップアップストアを開催!
本グッズ発売を記念し、ちいぽけ初のポップアップストア『ちいかわぽけっと POP UP STORE』を開催する。
開催期間・場所は、2026年1月16日〜1月25日の期間に、東京(池袋PARCO 6F『0%IKEBUKURO』 11:00〜21:00)、仙台
(仙台PARCO1 4F『吹き抜けイベントスペース』 10:00〜20:00)、名古屋(名古屋PARCO 南館10F『イベントスペース』 10:00〜20:00)で開催。2026年1月30日〜2月8日の期間中に大阪(なんばマルイ 3F『イベントスペース』 11:00〜20:00)、福岡(福岡PARCO 新館6F『特設会場』 10:00〜20:30)で開催する。販売商品、各会場の入場方法について、注意事項は「ちいかわぽけっと POP UP STORE」のWebページを確認すること。
また、ポップアップストアでは2つの購入特典を用意する。
○「ちいぽけ オリジナルスタンプ Vol.1」
『ちいかわぽけっと POP UP STORE』にて商品をお買い上げのお客様に、「ちいぽけ オリジナルスタンプ Vol.1」をプレゼントする。
○「ちいぽけ POP UP STORE専用ショッパー」
『ちいかわぽけっと POP UP STORE』にて、2,200円(税込)以上のご購入された方に、「ちいぽけ POP UP STORE専用ショッパー」をプレゼントする。
また、『ちいかわぽけっとグッズストア』並びに、『ちいかわぽけっと POP UP STORE』にて、2,200円(税込)以上ご購入された方に、「ちいぽけ ホームアイテムステッカー(クッション)」を1枚プレゼント。ステッカーの裏面に記載されているシリアルコードから、『ちいぽけ』で使用できるホームアイテム「クッション」を入手できる。
(C)nagano / chiikawa committee Developed by Applibot, Inc.
初の「ちいぽけ」公式グッズとポップアップストアの発表に、「ちいかわ」ファンからは「可愛すぎるってーーー!!」「ちいぽけの衣装ぬいめっちゃ可愛い!!! 江戸衣装やばい…!!!」「こんなに! 早く! 来るなんて!!!」と興奮の声が続々。アプリ内のに登場する、ちょんまげやねじり鉢巻き姿の「江戸衣装」や「ピクニック衣装」のグッズが、アプリのローンチから一年もたたずにはやくも発売される。
○『ちいぽけ』初の公式グッズ第一弾
2026年1月16日より、『ちいかわぽけっと』初の公式グッズ第一弾の発売が決定しました。今回のモチーフは「ピクニック衣装」と「江戸衣装」。
○ちいかわぽけっと ピクニックなマスコット(全7種・各1,980円)
○ちいかわぽけっと ピクニックなトレーディングアクリルスタンド(全7種・単品 各495円／BOX 3,465円、ブラインド)
○ちいかわぽけっと ピクニックなクリアファイル(440円)
○ちいかわぽけっと ピクニックなスマホに貼れるサイズのステッカー(ピクニックなみんな)(330円)
○ちいかわぽけっと ピクニックなスマホに貼れるサイズのステッカー(全7種・各330円)
○ちいかわぽけっと ピクニックなハンドタオル(全2種・各825円)
○ちいかわぽけっと ピクニックなTシャツ(全2種・各3,630円、サイズ展開：M、L、XL)
○ちいかわぽけっと 江戸なマスコット(全7種・各1,980円)
○ちいかわぽけっと 江戸なトレーディング缶バッジ(全7種・単品 各330円／BOX 2,310円、ブラインド)
○ちいかわぽけっと 江戸なクリアファイル(440円)
○ちいかわぽけっと 江戸な千手札風ステッカー(全7種・各330円)
○ちいかわぽけっと 江戸なハンドタオル(全3種・各825円)
○ちいかわぽけっと 江戸なTシャツ(全2種・各3,630円、サイズ展開：M、L、XL)
○オンラインストア『ちいかわぽけっと グッズストア』OPEN、事前登録も開始
2026年1月16日より、『ちいぽけ』初の公式グッズ第一弾発売に先立ち、本日より『ちいかわぽけっとグッズストア』の事前登録を開始した。
事前登録では、発売開始前の『ちいかわぽけっとグッズストア』の新規登録、ゲーム『ちいかわぽけっと』とストアでのちいぽけポイント連携、お届け先登録が可能。あらかじめ登録することで、2026年1月16日のグッズ発売開始当日に、よりスムーズに購入ができる。
○オリジナルダンボール
『ちいかわぽけっとグッズストア』にて3,300円(税込)以上購入すると、限定デザインのオリジナルダンボールで商品を届ける。このダンボールは、『ちいかわぽけっとグッズストア』だけの特別なデザイン。
○全国5箇所でポップアップストアを開催!
本グッズ発売を記念し、ちいぽけ初のポップアップストア『ちいかわぽけっと POP UP STORE』を開催する。
開催期間・場所は、2026年1月16日〜1月25日の期間に、東京(池袋PARCO 6F『0%IKEBUKURO』 11:00〜21:00)、仙台
(仙台PARCO1 4F『吹き抜けイベントスペース』 10:00〜20:00)、名古屋(名古屋PARCO 南館10F『イベントスペース』 10:00〜20:00)で開催。2026年1月30日〜2月8日の期間中に大阪(なんばマルイ 3F『イベントスペース』 11:00〜20:00)、福岡(福岡PARCO 新館6F『特設会場』 10:00〜20:30)で開催する。販売商品、各会場の入場方法について、注意事項は「ちいかわぽけっと POP UP STORE」のWebページを確認すること。
また、ポップアップストアでは2つの購入特典を用意する。
○「ちいぽけ オリジナルスタンプ Vol.1」
『ちいかわぽけっと POP UP STORE』にて商品をお買い上げのお客様に、「ちいぽけ オリジナルスタンプ Vol.1」をプレゼントする。
○「ちいぽけ POP UP STORE専用ショッパー」
『ちいかわぽけっと POP UP STORE』にて、2,200円(税込)以上のご購入された方に、「ちいぽけ POP UP STORE専用ショッパー」をプレゼントする。
また、『ちいかわぽけっとグッズストア』並びに、『ちいかわぽけっと POP UP STORE』にて、2,200円(税込)以上ご購入された方に、「ちいぽけ ホームアイテムステッカー(クッション)」を1枚プレゼント。ステッカーの裏面に記載されているシリアルコードから、『ちいぽけ』で使用できるホームアイテム「クッション」を入手できる。
(C)nagano / chiikawa committee Developed by Applibot, Inc.