ÍÇÏµÇ°¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÈá¤·¤¤°ìÊó¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡Öº£Ç¯Â¿¤¤¡×¡¡9¤«·î°Ê¾å¡Ä¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥óÍîÃÀ¡Ö¿É¤¤¡×
¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¤¬¸Î¾ã
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦G1ÍÇÏµÇ°¡Ê¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬28Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥ì¡¼¥¹5ÆüÁ°¤ËÆÏ¤¤¤¿¸Î¾ã¤ÎÈ¯É½¤Ë¿´ÇÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡ÊJRA¡Ë¤Ï23Æü¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¡Ê²´4¡¦ÀÐºä¡Ë¤¬±¦Á°Àõ¶þç§±ê¤Ç9¤«·î°Ê¾å¤ÎµÙÍÜ¤òÍ×¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÇÏµÇ°¤ò²óÈò¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë½ü³°ÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎµÆ²Ö¾Þ3ÃåÇÏ¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¡Ê²´3¡¢º£Ìî¡Ë¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ê½ÐÁö²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÇÏ¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÈá¤·¤¤È¯É½¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤âÍîÃÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Ø±Ä¤·¤ó¤É¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡£ÌµÇ°¡×
¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥êÃË¤¬¤¤¤Ê¤¤ÍÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×
¡Ö¶þç§±ê¤È¤Ï¤ª¿É¤¤¡Ä¤ªÂç»ö¤Ë¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤«¤¡¡Ä»ÄÇ°¡£¤ªÂç»ö¤Ë¡£¡×
¡Öº£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï²óÈòÂ¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡¢ËèÇ¯¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤ë¤±¤Éº£Ç¯Â¿¤¤¡×
¡ÖÅ¸³«Í½ÁÛ¤¬Ê¬¤«¤é¤ó¤è¤¦¤Ê¤ë¤Ê¤³¤ì¤Ï¡£¤¿¤À¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡×
¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¤ÏÉã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¡¢Êì¥·¥ã¥ó¥É¥é¥ó¥¸¥å¡ÊÊìÉã¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¡Ë¤Î·ìÅý¡£¼ç¤Ê¾¡¤Á°È¤Ï2025Ç¯¤ÎG2ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤Ê¤É¡£ÄÌ»»11Àï3¾¡¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë