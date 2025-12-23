子猫の目をお手入れしたら、眠りながら意外なポーズを見せてくれたそうで...？破壊力がすさまじい可愛すぎるポーズが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8万回表示を突破し、「なにそのおてて～」「ん～可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：目のお手入れ中に眠ってしまった子猫→『想定外のポーズ』】

寝たまま一撃必殺？！

Xアカウント「あまたんの日常」に投稿されたのは、子猫の『アマテラス』ちゃん。飼い主さんに抱っこされて目のお手入れを受けていたといいます。飼い主さんに抱かれていたおかげで、お手入れをされた後でもリラックスした様子で眠ってしまったというアマテラスちゃん。すると、眠ったまま想定外のポーズをとったのだとか！

右手を頭の上に乗せ、左手は自分の胸の前を横切るように伸ばしていたそう。アマテラスちゃんのポーズはまるでカンフーのポーズのようだったとか。お手入れ後、しばらくカンフーポーズのまま落ち着いてしまったというアマテラスちゃん。眠りながら繰り出した技なので、睡拳かもしれません。ムチムチとした愛らしいボディから繰り出される技は、可愛すぎて一撃で倒されてしまいそうです。

手足が短く、まん丸ボディなアマテラスちゃん。他の投稿でも、表情豊かで可愛いアマテラスちゃんの様子がたくさん見られました。まさに反則級の愛らしさ。眠っているだけでも相手を魅了してしまうアマテラスちゃんなのでした。

可愛すぎるポーズにメロメロ

アマテラスちゃんの華麗なカンフーの技を見た方たちから「あまの睡拳を受けてみよ～！」「カンフー猫ちゃん」などの声が寄せられていました。

眠ったままでも心を鷲づかみにするアマテラスちゃんのカンフーポーズは驚異的でした。

Xアカウント「あまたんの日常」では、アマテラスちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。今日も愛らしい表情と魅惑のボディで見る人をメロメロにしているのでしょう。

