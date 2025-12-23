【ユニクロ新作】待ってたーーーッ！ 大人が狙いたい♡「注目アイテム」

そろそろ新しいファッションアイテムを取り入れたい……。そんなふうに考える大人世代が「これが欲しかった！」と言いたくなりそうな新作が、【ユニクロ】からいよいよ登場です。シンプルで着回しやすいのはもちろん、日常の装いをさりげなく底上げしてくれるデザインが勢ぞろい。今回は2026年1月中旬に発売される春夏の新作を中心に、大人世代におすすめしたい「注目アイテム」を紹介します。

レトロなジャケットはショート丈でスタイリッシュに

【ユニクロ】「ユーティリティショートジャケット」\6,990（税込）

まるで、お父さんやおじいさんが着ていそうな、グランパコアなアイテムは来シーズンでも話題を集めそう。大人のコーディネートのハズしにぴったりですが、リアルな紳士服だとサイズ感が難しいことも。こちらはショート丈、かつ後ろ身頃にプリーツが付いたAラインで、女性のスタイリングにも合わせやすそう！ 2026年1月中旬発売予定。

シーズンレスに活躍しそうなマーメイドスカート

【ユニクロ】「マーメイドマキシスカート」\3,990（税込）

裾に向かってゆるやかに広がるシルエットが上品なマーメイドスカート。主張しすぎないドット柄で、タイツと合わせて冬から着たくなるかも。あえて厚手のニットトップスを重ねて、はかなげなコーデに仕上げても良さそうです。公式サイトによると、「着用時に脚が長く見えるマキシ丈」とのこと。 2026年1月中旬発売予定。

平成っぽさが新鮮なブーツカットジーンズ

【ユニクロ】「ブーツカットジーンズ」\4,990（税込）

こちらは既に発売中の、ほどよい厚みのあるコットン100%の生地を使った、高見えジーンズです。やりすぎないローウエストと、わずかに広がるフレアシルエットで、平成ムードを現代のコーデに自然に取り入れられそう。コンパクトなセーターを合わせてパンツのシルエットを楽しんだり、スカートの下に穿いてレイヤードさせたり、幅広い着こなしで活躍してくれるはず。

巾着型にアレンジできる上品トートバッグ

【ユニクロ】「キャンバス トートバッグ」\3,990（税込）

4千円以下と聞いて驚く人も多そうな、上品ムードのキャンバストート。ポイント使いされた合皮素材が、上質感を演出しています。がばっと開いて出し入れしやすそうなバケツ型の本体の中には、6つのポケットが付いていて小物の迷子も防げるはず。さらに、開口部のドロストを絞れば巾着型に変形。服装のイメージや荷物の量に合わせてアレンジできる、高コスパなバッグです。 2026年1月中旬発売予定。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N