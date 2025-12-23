床に寝転び、リラックスしているように見える子猫。ふわふわの体に、思わず手を伸ばしたくなる瞬間ですが……どうやら簡単にはいかないようです。飼い主さんがそっと近づくたびに見せる、絶妙な表情と動きに「心の声が聞こえてきそ～な表情w」「足蹴にされている？」といったコメントが続出。なでたい気持ちと、なでさせない意思。その攻防の様子が、8.4万再生を突破しています。

【動画：愛猫のことを撫でようと『手を伸ばした』次の瞬間…まるでコントのような『まさかの展開』に爆笑】

なでたい飼い主vsガードする子猫

Instagramアカウント「快善舘」に投稿されたのは、ラグドールの子猫・ティアナちゃんの姿です。真っ白でやわらかな毛並みは、思わず触りたくなるほどの愛らしさ。

ティアナちゃんが横になり、のんびりとくつろいでいた日のこと。飼い主さんが手を伸ばし、ティアナちゃんの背中に触れようとした、その瞬間……ティアナちゃんは後ろ足をすっと上げ、飼い主さんの手をよけるような動きを見せたのでした。

触ろうとすると、毎回こうなる

一度や二度なら、たまたまかと思ってしまいますが……飼い主さんは再び手を伸ばしてみたそうです。すると、ティアナちゃんはまたしても足を上げ、しっかりガード。さらに三度目、四度目と続きますが、結果は変わらず。

なでようとするたびに繰り返されるこの動きは、まるで息の合ったコントのよう。成功しない「おさわりチャレンジ」に、思わず笑ってしまいます。

無限ループ…なのに、しっぽは正直

なでさせない態度を貫くティアナちゃんですが、不思議なことに、しっぽは上下にパタパタ。完全に嫌がっている様子ではなく、どこか余裕すら感じられる表情を浮かべています。

まだお迎えして数か月で、飼い主さんとの距離も発展途上。足でよけつつも、その場を離れない姿からは、ティアナちゃんなりの関わり方が伝わってくるようでした。本当は、飼い主さんと遊んでいただけだったのかもしれません。

ティアナちゃんと飼い主さんのエンドレスなやり取りはInstagramで8.4万回以上も再生され、「もーめっちゃ貫禄アリアリですやん」「シッポ振ってるから嬉しいはず」「お気に入りの動画になりました」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「快善舘」では、子猫をお迎えしてからの成長の様子が投稿されており、ティアナちゃんがスクスク大きくなっていく姿も楽しめます。今はまだ「即ガード」な関係ですが、飼い主さんと仲良くなる日は、きっと近いのかもしれません。

写真・動画提供：Instagramアカウント「快善舘」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。