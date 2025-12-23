¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¹â¿ù¿¿Ãè¡¡¶¦±é½÷Í¥¤È¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¡ÈÀþ°ú¤¡É¤â¡Ä¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ëº§Áê¼ê¡¦ÇÈÎÜ¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÎø°¦´Ñ¡×
¡Ô»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤½Ï¤Ê2¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤è¤ê°ìÁØÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿¿Ùõ¤Ë»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÌÜÁ°¤È¤·¤¿12·î23Æü¡¢¸ß¤¤¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤È¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê29¡Ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ä¾É®½ðÌ¾Æþ¤ê¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÉ×ÉØÆó¿Í»°µÓ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯·è°Õ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯4·î´üÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½é¶¦±é¡£¥É¥é¥Þ¤Î·ëËö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â2¿Í¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤½¤¦¡£¡Ø¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ÏÌó2Ç¯¡£12·î¾å½Ü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢·ëº§¼°¤â¿ÆÂ²¤Ê¤É¿ÈÆâ¤À¤±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
º£´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ç¡¢Àî±ÉÍûÆà¡Ê30¡Ë¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÈÎÜ¡£¹â¿ù¤âÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ ¡Ù¤Ç¡¢Êª¸ì¤ò»Ù¤¨¤ëµ³¼êÌò¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£11·î7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù¡Ê¤¹¤Ù¤ÆTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¶¦±é¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2¿Í¤¬¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¤È¹â¿ù¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¥²¡¼¥àÂÐ·è¤Ç¤ÏÇÈÎÜ¤µ¤ó¤¬¹â¿ù¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Î´Ö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¿ÆÌ©¤µ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢·ëº§È¯É½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¼þ°Ï¤Ë¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¡£¤È¤ê¤ï¤±¹â¿ù¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¦±é½÷Í¥¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎø°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤âÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¹â¿ù¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â¡¢¶¦±é½÷Í¥¤È¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿ôÇ¯Á°¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ÎºîÉÊ¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤Ç¤â½÷Í¥¤ÎÂÎ¤Ë¼«¤é¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·´Ö³Ö¤ò³«¤±¤Æ¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
±éµ»¤ä¥Æ¥£¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÀÜ¿¨¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡ÈÀþ°ú¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇÛÎ¸¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È¥×¥í°Õ¼±¤¬¹â¤¤¡É¡È¿Â»ÎÅª¡É¤È´¶·ã¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤½¤ó¤Ê¹â¿ù¤À¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï¡ÈÍýÀÅª¤ÊÎø°¦´Ñ¡É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£
¡Ç23Ç¯9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÌ¾ºî·à¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡¢¥í¥ß¥ªÌò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¹â¿ù¡£Æ±Ç¯7·î31Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¤ËÎø¤ËÍî¤Á¤ë¥í¥ß¥ª¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤«¡©¡É¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¿Í¤Ç¤âÊª¤Ç¤â¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤·¡¢¶¦´¶¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â¿ù¤Î¡È°ìÌÜ¹û¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ç18Ç¯2·î¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ønon-no¡Ù¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¡Ô¤Ò¤ÈÌÜ¹û¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ô¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤ÃÎ¼±¤ä¼ñÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Âº·É¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡Õ¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤è¤ê·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÇ¯¾å¤ÎÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤âð÷¤±¤Þ¤¹¡£
ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤â²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÂº·É¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬1¤Ä¤¢¤ì¤Ð¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¿ù¤µ¤ó¤ÏÂæËÜ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ß¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°²È¤Ëµ¢¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤âÊª»ö¤ò¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ëÀ³Ê¤À¤È¤¤¤¤¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¹â¤¤Ç®ÎÌ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¸ß¤¤¤Ë¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ê¤È¤³¤í¤â¡¢ÁêÀ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò·Þ¤¨¡¢ÍèÇ¯¤â¤È¤â¤ËÈôÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£