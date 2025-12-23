J1¡¦¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³ GKÀî¾å¹¯Ê¿Áª¼ê¤¬¼¯»ùÅç¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡¡2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¸ø¼°Àï½é½Ð¾ì
Àî¾å¹¯Ê¿Áª¼ê
¡¡¥µ¥Ã¥«ー¡¦J1¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ÎGK¡¦Àî¾å¹¯Ê¿Áª¼ê(24)¤¬¡¢J3¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àî¾åÁª¼ê¤Ï2024Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ËÅìÍÎÂç³Ø¤«¤éÅö»þJ2¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Ë²ÃÆþ¡£
¡¡²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¥êー¥°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À¯ÅÄ¥µ¥Ã¥«ー¾ì¤Ç¤Ï¤Ò¤¿¤à¤¤ËÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤ÎËÌ¶å½£Àï¤Ç¸ø¼°Àï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àî¾åÁª¼ê¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Î´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJ¥êー¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤Î´Ö¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀî¾åÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Á°¤Ë¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·³èÌö¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤âJ1¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¤¡¢»ÄÎ±¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¥Áー¥à¤¬Æü¡¹Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏDAZN¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¥²ー¥à¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î°ìÈÖ¾å¤«¤é»î¹ç¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¾ð¤±¤Ê¤¯´¶¤¸¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈËèÆüÎý½¬¤·¡¢É¬»à¤Ë¤â¤¬¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢É¬»à¤Ë¤â¤¬¤¡¢Ã¯¤«¤é¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÉ¬¤ºÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç²¬»³¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡ª¡¡
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëè»î¹çËþ°÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢³¹Á´ÂÎ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Íè¥·ー¥º¥ó¤â¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âËÍ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£