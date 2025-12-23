こっちのけんと、イベントMC挑戦 名曲の一節「はいよろこんで」飛び出す
マルチクリエイター・こっちのけんとが23日、都内で行われたディズニー映画『ズートピア2』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。イベントMCを務めた。
【集合ショット】カワイイ…！花束に包まれ笑顔の上戸彩＆こっちのけんとら
アナウンサーのケント田貫役を担当している、こっちのけんとが、篠原光アナウンサーとともにスペシャルMCを担当することに。篠原アナからは「プロに恐縮ですが、聞きやすい声」と絶賛された。
一方、イベント中には、難解な数字を途中で噛んでしまい、「えー！」と嘆く場面も。上戸彩らから「大丈夫だよ〜」と励まされ、温かい空気に包まれた。さらに、上戸は「数字がいっぱいで過ぎて、よく理解できていないのですが、とにかくすごいということでいいですか？」と質問。こっちのけんとは「はい！よろこんで」と、ヒット曲「はいよろこんで」の一節をスムーズに飛び出させ、会場を盛り上げた。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
イベントには、上戸（ジュディ役）、森川智之（ニック役）、下野紘（ゲイリー役）、こっちのけんと（ケント田貫役）が登壇した。
