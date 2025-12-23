¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¡¢2026Ç¯10·î¤«¤éNHK E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¡¡¥Ç¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡¿Íµ¤³¨ËÜ¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¡¢2026Ç¯10·î¤«¤éNHK E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥Ç¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛNHK E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë³¨ËÜ¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¤ª¤ª¤É¤í¤Ü¤¦¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£
¡Ú²èÁü¡ÛNHK E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë³¨ËÜ¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¤ª¤ª¤É¤í¤Ü¤¦¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£