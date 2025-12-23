◇IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ 王者 ウィリバルド・ガルシア(メキシコ)＜12回戦＞同級6位・寺地拳四朗(BMB)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」に出場する前WBA＆WBC統一世界フライ級王者・寺地拳四朗（33＝BMB）が23日、サウジアラビアのリヤド市内で行われた公式行事「グランドアライバル」に参加した。

7月にリカルド・サンドバル（26＝米国）に判定負けし2つのベルトを失った寺地は、3階級制覇を懸けてIBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（35＝メキシコ、23勝13KO6敗2分け1無効試合）へ挑戦する。試合開催地でのお披露目イベント「グランドアライバル」は屋内シアターで行われ、寺地は「クーフィーヤ」と呼ばれる伝統的な頭布を巻き、アラブの民族衣装で登場した。

新階級への適応について問われると「減量も楽になってパワーもついたので、自分の力が100％発揮できると思っている」と手応えを口にし、前回の敗戦から学んだ点を問われると「ディフェンスが甘い部分があったので、今回はそのへんは凄く練習した。なるべくパンチをもらわないように戦えるのではないか」と明かした。抱負を問われ「盛り上げる試合をして良い評価を得ます」と自信満々に言い切った。

▽「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」対戦カード

＜世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦＞

4団体統一王者・井上尚弥（大橋）vs WBC同級2位 アラン・ピカソ（メキシコ）

＜スーパーバンタム級12回戦＞

WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）vs WBC10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）

＜IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦＞

王者 ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）vs 同級6位・寺地拳四朗（BMB）

＜ライト級10回戦＞

前日本王者・今永虎雅（大橋）vs WBO10位 エリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）

＜スーパーフェザー級8回戦＞

堤麗斗（志成）vs レオバルド・キンタナ（メキシコ）