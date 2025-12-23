À¸³¶¥Þ¥óU¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥º¤Î¥Þ¥Ë¡¡Áòµ·¤Ë¥Ù¥Ã¥«¥à¤ä¥¬¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë¤â»²Îó
µî¤ë11·î20Æü¤ËµÞÀÂ¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥º¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¢¥Þ¥Ë¤³¤È¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥â¥¦¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡£¤½¤ÎÄÉÅé¼°¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£±Ñ³Æ»æ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥º¤ä¥×¥é¥¤¥Þ¥ë¡¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥¯¥ï¥¤¥¢¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥®¥ì¥¹¥Ô¡¼¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¦¥§¥é¡¼¤ä¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Õ¥Ã¥¯¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥¸¥§¥¹¤Ê¤É¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼ÂçÀ»Æ²¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤«¤é¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¡¢¥¬¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë¤â»²Îó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬Æ±°Õ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ã¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤ëÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¹¬±¿¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥Ë¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ·»Äï¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Í§¿Í¤È¤·¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¿¿¤Î²»³ÚÃç´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö»ä¤¬ºÇ½é¤ËÈà¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤ò¡¢¥Þ¥Ë¤ÏÀ¸³¶°¦¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¡¢Äà¤ê¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¡Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢²»³Ú¡¢¥é¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥¿¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÉþÁõ¡¢³¹¡¢¤½¤·¤Æ¿Â»Î¤é¤·¤¤¼ñÌ£¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡×
¥Þ¥Ë¤ÏÀ¸³¶ÄÌ¤·¤Æ¥Þ¥óU¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¡£¥Þ¥óU¤Î»î¹çÁ°¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤Î¤Ïº£¤â¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥º¤Î¡ØThis is the One¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥Ë¤ÎÁÕ¤Ç¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¥Þ¥Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀï¤Ç¡ÖRIP MANI¡×¤È²£ÃÇËë¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÉÔÀ¤½Ð¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤ò¼Å¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Þ¥Ë¤¬À¸³¶¥Þ¥óU¤ò°¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£