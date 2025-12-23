ANA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ßÊª»ö¶È²ñ¼Ò¤òºÆÊÔ
ANA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ßÊª»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎºÆÊÔ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¡¦½àÈ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
8·î¤ËÆüËÜ²ßÊª¹Ò¶õ¡ÊNCA¡Ë¤¬¥°¥ë¡¼¥×Æþ¤ê¤·¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤È²ßÊª¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÁê¸ß³èÍÑ¤äËÌÊÆ¡¦²¤½£Ï©Àþ¤Ç¤Î²ßÊªÊØ¤Î¶¦Æ±±¿¹Ò¡Ê¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¡Ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÆÊÔ´°Î»¤Ï2026Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤òÌÜ°Â¤È¤·¡¢NCA¤Î¹Ò¶õ±¿Á÷»ö¶Èµö²Ä¡ÊAOC¡Ë¤Î·ÑÂ³¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÊÔÂÐ¾Ý³°¼Ò¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥¡¼¥à¤Ïº£¸å¾ÜºÙ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
NCA¤ÎÂç·¿²ßÊªµ¡¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¡¢ANA¤Î¹ÈÏ¤Ê¹ñºÝÀþ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î»ñ¸»¤ÈÇ½ÎÏ¤òºÆÊÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¤Î¿×Â®²½¤È¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¼ý±×À¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£