全国高校ラグビー大会が今月２７日に開幕します。

【写真を見る】「花園1勝」目指し山形中央ラグビー部が最終調整！ 2年前の悔しさ...3年生はリベンジに燃える！ 全国大会に向け決意

山形県代表の山形中央は、花園での１勝を目指し最終調整を行っています。

３年連続３１回目花園出場となる山形中央ラグビー部。花園での初戦が近づく中、選手たちは闘志を滾らせていました。

山形中央ラグビー部 永井宗矩 選手（フルバック ２年）「一番は勝たないと始まらないので。自分たちが得意とするスピードラグビー（足が速い人たちも沢山いるので）その足の速さを活かしてたくさんトライができたらなと思う」

山形中央ラグビー部 石井大貴 選手（スタンドオフ ３年）「バックスは特にハンドリングとかライン（の統率）といった（県）予選で合わなかった所をしっかり合わせて、仕上がったサインプレーでトライを取れるように合わせられた」



「（Ｑチームの仕上がりは何％ですか？）仕上がりですか？１５０％です！！」

■２年前の悔しさ リベンジに燃える３年生

この日は小巻監督から花園出場を記念した練習用ユニフォームがプレゼントされました。

山形中央ラグビー部 小巻孝至 監督「ご褒美。みんなで一体感を持って」

初戦の相手は２年前の花園で敗れている滋賀県代表の光泉カトリック。２年前の悔しさを知る３年生はリベンジに燃えています。

山形中央 ラグビー部 佐竹勇星 主将（センター ３年）「（２年前は）自分のレベルが低すぎて何もできなかった。詝またチャレンジできる詝という喜びが一番最初に思ったこと」

■ギリギリの人数で勝利の喜びを

部員数は試合ができるギリギリの人数。だからこそ、大切な仲間と花園で勝利の喜びを。

山形中央ラグビー部 佐竹勇星 主将（センター ３年）「何が足りなかったのかを研究してみんなで１年間取り組んできたのでキャプテンである自分が声を出して雰囲気を上げて良いプレーをして花園１勝という目標を達成したい」

「５年ぶりの１勝！待ってろ花園‼」