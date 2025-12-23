Àî¤äÃÏ²¼¿å¤«¤é¡Ö£Ð£Æ£Á£Ó¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¡¡¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤ËÂÐ¤·¶áÎÙ½»Ì±¤é¤¬Á´¹ñ½é¤Î¡Ö¸ø³²Ä´Ää¡×¿½ÀÁ¡¡Âçºå¡¦ÀÝÄÅ»Ô
¡¡Íµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡Ö£Ð£Æ£Á£Ó¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤é¤¬Á´¹ñ½é¤Î¸ø³²Ä´Ää¿½ÀÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¼ê²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¡×¤Î¹©¾ì¤¬¤¢¤ëÂçºåÉÜÀÝÄÅ»Ô¤ÎÀî¤äÃÏ²¼¿å¤«¤é¡¢È¯¤¬¤óÀ¤Ê¤É·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡Ö£Ð£Æ£Á£Ó¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¡£
¡¡¶áÎÙ½»Ì±¤é£¸£°£°¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬¡¢£±£²·î£²£³Æü¡¢¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤ËÂÐ¤··ò¹¯Ä´ºº¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Î´Ä¶Ä´ºº¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤Î³«¼¨¤òµá¤á¤ë¸ø³²Ä´Ää¤ò¡¢ÉÜ¤Î¿³ºº²ñ¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡££Ð£Æ£Á£Ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ½»Ì±ÃÄÂÎ¤¬´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ø³²Ä´Ää¤ò¿½ÀÁ¤·¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡¡ÏÂÅÄÁÔÊ¿¤µ¤ó¡Ë¡ÖËÜÆü¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½»Ì±¤Î°Õ»×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¼¤Ê¤À¼¤òµÏ¿¤·¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø°ú¤·Ñ¤°ÀáÌÜ¤Ç¤¹¡×
¡¡¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤Ï¸ø³²¿³ºº²ñ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÄ´Ää¼êÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£