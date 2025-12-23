¡ÖÆ§¤ßÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤°ì¼ê¤À¡×²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò½ä¤Ã¤ÆÇ÷¤é¤ì¤ë·èÃÇ¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦Åß¡×¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤«
¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï²¬ËÜ³ÍÆÀ¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¿Í¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢ÄãÌÂÃ¦µÑ¤Ø¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤ë¤«¡£2Ç¯Ï¢Â³¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬¡¢µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î°ÜÀÒÀèÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡ª²¬ËÜ¤¬¥Ð¥¦¥¢¡¼¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØRUM BUNTER¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬¤¹¤Ç¤Ë²¬ËÜ¤È¡ÖÊ£¿ô²ó¤ÎÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¾ðÊó¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢²¬ËÜ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÎµåÃÄ¤ÎÆ°¤¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬¡Ø¤¤¤Ä¤«¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2026Ç¯¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿µåÃÄ±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö31ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥í¥¦¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥è¥Ï¥ó¡¦¥ª¥Ó¥¨¥É¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï³°Ìî¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¥¸¥ç¥¹¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¿·²ÃÆþ¤ÎÁª¼êÌ¾¤òÊÂ¤Ù¡¢µåÃÄ¤Î¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Ø¤Î°ÕÍß¤Î¹â¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²¬ËÜ¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡¢¼çÎÏµéÂÇ¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Æ°¤¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£Ìî¼ê¿Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡ØÌÌÃÌ¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¡¢¶â¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£»ñ¶âÌÌ¤¬³ÍÆÀ¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä»Ë¾åºÇÂç¤ÎFA·ÀÌó¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ê¥¢¡¼¥Î¤Î3Ç¯·ÀÌó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥«¥â¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤·èÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ËÂÐ¤·¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É¤òÌä¤¦·Á¤Ç¡¢²¬ËÜ³ÍÆÀ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò°Ê²¼¤ÎÍÍ¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¤¬ËÜÅö¤Ë¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦Åß¡É¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢PNC¥Ñ¡¼¥¯¤òºÆ¤ÓÂç¤¤Ê½Ö´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÆ§¤ßÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤°ì¼ê¤À¡×
¡¡²¬ËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë¡¢ÊÆÅìÉô»þ´Ö1·î4Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î5Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÇ÷¤ëÃæ¡¢º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Êä¶¯¤Ë¸þ¤±²¼¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦·èÃÇ¤¬¡¢Íèµ¨¤ÎÊý¸þÀ¤òÀê¤¦Âç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]