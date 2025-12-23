「ひろしまピースカップ・Ｇ３」（２３日、広島）

１２Ｒで決勝戦が行われ、松浦悠士（３５）＝広島・９８期・ＳＳ＝が番手差しで１着。当所記念は昨年１２月（玉野開催）から２年連続５回目、Ｇ３は今月の佐世保記念以来で通算２４回目の優勝を飾った。打鐘３角６番手からカマした町田太我（広島）が２着に踏ん張って地元ワンツーで決着。犬伏湧也（徳島）目標から切り替えて、最終バック５番手から自ら外を踏んだ清水裕友（山口）が３着に入った。

リニューアルされた広島バンクで最初に行われた記念。決勝は地元エースの松浦がしっかり先頭でゴールを駆け抜けた。

「Ｓで引いたのはミスです」と反省。初手の広島トリオは３〜５番手で周回を重ねた。ただ、いったん引いてから仕掛けた町田が力強く踏み上げた。「（町田）太我の掛かりがすごかった。これなら仕事をしなくても大丈夫と思いました」。番手から抜け出して広島記念Ｖ５を達成した。

「ラインのおかげですね。でも、事故があって大川さんが落車。ワンツースリーできなくて残念です」。それでも大声援に応えて優勝を飾った。「以前の広島から考えられないほどのお客さんが入っていました。改修していい施設を作っていただけて、他県の選手からも『いい』って言われたことは幸せです」と広島県の選手を代表して、競輪場に感謝していた。

Ｓ級Ｓ班からいったん陥落する。「Ｓ級１班で広島を走る機会が増えると思います」と喜ぶが、もちろん復帰を狙っている。「特別（Ｇ１）を勝ってグランプリに出たいです」。今場所中に車輪を替えたことも「正解が出ました。以前のは今年までしか使えないので、来年からも使えるのがいいです」とニヤリ。また「日本選手権の特選シードを狙うためにも、１月からしっかり走ります」と１月から少しでも多く賞金を稼ぎにかかる。２０２６年は今まで以上に全てに貪欲さを前面に出して戦う。