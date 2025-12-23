¼¯Åç¡¢ÌÀ¼£ÂçGKÆ£°æÍÛÅÐ¤ÎÍèµ¨²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¡ª¡ÖÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï23Æü¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGKÆ£°æÍÛÅÐ¤Î2026Ç¯²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2003Ç¯6·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆ£°æ¤Ï¸½ºß22ºÐ¡£ÌðÈÄÃæ±û¹â¹»¤«¤éÌÀ¼£Âç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¤¿¼é¸î¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¡£Èôµ÷Î¥¤ò½Ð¤»¤ë¸åÊý¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤â»ý¤ÁÌ£¡×¤È¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤è¤ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤¿Æ£°æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤ÎÆ£°æÍÛÅÐ¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Î¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¾¡Íø¤Ë°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ªÆ±Æü¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÏGK¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¥ó¤¬²Ú¾ëFC¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2003Ç¯6·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆ£°æ¤Ï¸½ºß22ºÐ¡£ÌðÈÄÃæ±û¹â¹»¤«¤éÌÀ¼£Âç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¤¿¼é¸î¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¡£Èôµ÷Î¥¤ò½Ð¤»¤ë¸åÊý¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤â»ý¤ÁÌ£¡×¤È¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤è¤ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤¿Æ£°æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±Æü¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÏGK¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¥ó¤¬²Ú¾ëFC¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£