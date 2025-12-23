第１０４回全国高校サッカー選手権（２８日開幕）に出場する静岡県代表の浜松開誠館は２３日、静岡・富士市内で、２大会ぶりの優勝を目指す青森山田と練習試合（４０分ハーフ）を行った。

主力組が出場した第１試合は序盤にカウンターとセットプレーで失点して０―２。サブ組主体の第２試合も１―３で敗れたが、青嶋文明監督は「こんな感じだろうなあ、という想定内の内容だった。いい反省材料を得られた。全国優勝を狙うチームは、ミスが出たら決めてくる。そのレベルを感じられたのもよかった」と前向きにとらえた。

敗戦の中で存在感を見せたのがＭＦ宗像玲瑠（れいる、２年）だ。第１試合に左サイドハーフで先発すると、５０メートル６秒０の俊足を生かして左サイドを突破。何度も攻撃の起点になった。後半１９分には、途中出場したＦＷ田窪悠己（３年）へ惜しいクロスを供給。選手権優勝４度を誇る強豪との一戦を「楽しみにしていました。球際が強く、寄せも速かったけれど、１対１やスピードは通用した」と手応えをつかんだ。

袋井市出身で、中学時代は浜松ＦＣでプレー。高校では「自分を厳しく律するため」と寮生活を選び、サッカーに打ち込んでいる。監督も「よくなってきた。攻撃的なカードが１枚増えた」と評価。チームＮＯ１のスピードスターが、２９日に控える初戦（対九州文化学園）での大きなピースになる。