元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が23日、自身のインスタグラムを更新。火曜レギュラーを務めるMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜後3・40）の年内ラスト出演を終え、来年から産休に入ることを報告した。

「よんチャンTV。年内ラスト＆来年から産休ということで出演者の皆様、スタッフの皆様に盛大にお見送りしていただきました」とつづった吉田。贈られた花を手に、ふっくらおなかを披露した。

「NMB48卒業後から結婚、そして次は出産と、たくさん支えてくださるとっても温かい番組にこうしてレギュラーメンバーとして毎週出演させていただけて本当に嬉しいです」と喜びをかみしめた。

「火曜日はよんチャン！というスケジュールで毎週過ごしてきたので、寂しいですが、また産後、違った目線でのコメントもできるようにパワーアップして帰ってきたいなと思います！！」と意気込み、「また戻ってきたら皆様よろしくお願いします。それまでは一視聴者として番組を見させていただきます」と締めくくった。

吉田は2020年12月にグループ卒業後、美容系ユーチューバーとして活動。2019年には自身がプロデュースするコスメブランド「b idol」を立ち上げた。2024年4月に1歳上の一般男性との結婚を発表。今年9月に自身のYouTubeを通じ第1子妊娠を公表した。