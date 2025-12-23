Ä®ÅÄ¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ÎÄ¨È³·èÄê¤òÊó¹ð¡ÄÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥ÕÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤Ç¤±¤óÀÕ½èÊ¬
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï23Æü¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ª¤è¤ÓÆ±¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤è¤êÄ¨È³¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥ÕÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤¬¡¢Ä¨È³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£J¥ê¡¼¥°¤«¤é¡¢´ÆÆÄËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤±¤óÀÕ½èÊ¬¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¤³¤Î°ì·ï¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀ¼ÌÀ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¡¢¸å±ç²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Î´Ø·¸¼ÔÍÍ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ï¡¢Åö³º´ÆÆÄ¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¡¦´ÆÆÄÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ½èÊ¬¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢»ØÆ³ÂÎÀ©¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥±¿±Ä¤Îºß¤êÊý¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¡¦ÄÌÊóÂÎÀ©¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤ÎÌÀ³Î²½¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¼Â¹Ô¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¼º¤Ã¤¿¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¿°Õ¤¢¤ë¹ÔÆ°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£1.ÂÐ¾Ý»ö°Æ
¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢2023Ç¯º¢¤«¤éFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤é¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼«¤é¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Â¤È¿¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤òÍÑ¤¤¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤¿È¯¸À¤ä¡¢Îý½¬Ãæ¤ËÁª¼ê¤ª¤è¤Ó¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁ°¤ÇÆÃÄê¤Î¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë¹Ô°Ù¡¢º©¿Æ²ñ¤Î¾ì¤Ç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸ÀÅù¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£2.Ä¨È³ÆâÍÆ
¢§¹õÅÄ´ÆÆÄ
¤±¤óÀÕ¡Ê»ÏËö½ñ¤ò¤È¤ê¡¢¾Íè¤ò²ü¤á¤ë¡Ë
¢§ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö
¤±¤óÀÕ¡Ê»ÏËö½ñ¤ò¤È¤ê¡¢¾Íè¤ò²ü¤á¤ë¡Ë
¢£3.Ä¨È³¤ÎÍýÍ³
(1) ¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÁ°µ1¤Î»ö¼Â¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ëÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥ÁËô¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Ë½¸À¤Ê¤¤¤·ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¤Ç¤¢¤ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÁª¼ê¤½¤ÎÂ¾¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸À¤ò¶Ø¤¸¤ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡ÖJFA¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§Âè20¾òÂè7¹æµÚ¤Ó»ØÆ³¼Ô¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¤ò¶Ø¤¸¤ëJFAÄ¨È³µ¬ÄøÂè34¾òÂè2¹à¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¼ê¤½¤ÎÂ¾¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ÎÂº¸·µÚ¤Ó²ÁÃÍ¤òÂº½Å¤¹¤Ù¤¤³¤È¤òÄê¤á¤ëÆ±µ¬Â§Âè20¾òÂè2¹æ¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢JFA¤ÎÄê´¾µÚ¤Ó¤³¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë½ôµ¬Äø¤ò½å¼é¤¹¤ëµÁÌ³¤òÄê¤á¤ëJ¥ê¡¼¥°µ¬ÌóÂè3¾òÂè1¹à¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÅªµ¬ÈÏ¤òÂº½Å¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤µÁÌ³¤òÄê¤á¤ëÆ±¾òÂè3¹à¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¿®ÍÑ¤òÔÌÂ»¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¾òÂè2¹à¤Ë¤â°ãÈ¿¤¹¤ë¡£
(2) ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°µ¬ÌóµÚ¤ÓJFA¤ÎÄê´¾ÊÂ¤Ó¤Ë¤³¤ì¤é¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë½ôµ¬Äø¤ò½å¼é¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¡ÊJ¥ê¡¼¥°µ¬ÌóÂè3¾òÂè1¹à¡Ë¡¢ÇÛ²¼¤Î´ÆÆÄ¡¢Áª¼êÅù¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤ì¤é¤Ë°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤¤è¤¦´ÉÍý´ÆÆÄ¤·¡¢²¾¤Ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤òÄ¾¤Á¤ËÀ§Àµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¸å½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î¶ÈÌ³¼¹¹Ô¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¡¦´ÆÆÄ¤·¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¤ÆÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆâÉôÅýÀ©¾å¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£4.Ä¨È³ÎÌÄê¤ËºÝ¤·»²¹Í¤È¤·¤¿»ö¾ð
(1) ¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ÎËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËË½ÎÏÅùÍ·ÁÎÏ¤Î¹Ô»È¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µ¬Î§°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¤Î°¼ÁÀ¤ÎÄøÅÙ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
(2) ¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ÎÂ¸ºß¤ò´ðËÜÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾å¡¢ËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò´Þ¤àÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤Ë´Ø¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ë¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤òí´í°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
(3) ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò´Þ¤àÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÆ°¤Ë´Ø¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÅö½é¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ËËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤òÆ±ÀÊ¤µ¤»¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤È¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤¬ÄÌÊóÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤ÈÅù¤òµ¬À©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤¬¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î°õ¾Ý¤ò´Ø·¸¼Ô¤¬»ý¤Ä¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÏÄ´ººÂÐ±þ¤ÎÉÔÈ÷¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ËÎ¨Ä¾¤Ê¶¡½Ò¤òí´í°¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿¿Áê²òÌÀ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤¿¡£
(4) ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁêÃÌ¤Ë·¸¤ë»ö¼Â¤Î³ÎÇ§¤ÏËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë»ö¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁêÃÌÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
(5) ËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ï¶¯²½Éô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥³¡¼¥ÁÅù¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¡¢Áá´ü¤ËÌäÂê¹Ô°Ù¤òÇÄ°®¤·¤ÆÀ§Àµ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿ØµÚ¤Ó¶¯²½Éô¤«¤é¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ¤¹¤ëÅù¤Î¤±¤óÀ©µ¡Ç½¤¬Æ¯¤«¤º¡¢³°Éô¤Ø¤ÎÄÌÊó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÌäÂê¹Ô°Ù¤¬ÊüÃÖ¡¢·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿¡£
¢£5.Å¬ÍÑ¾ò¹à
¢§J¥ê¡¼¥°µ¬Ìó
Âè3¾ò¡Ì½å¼éµÁÌ³¡ÍÂè1¹à¡¢Âè2¹à¡¢Âè3¹à
Âè133¾ò¡Ì£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¨È³¡ÍÂè2¹æ
Âè142¾ò¡ÌÄ¨È³¤Î¼ïÎà¡ÍÂè1¹à
Âè146¾ò¡ÌÎ¾È³µ¬Äê¡Í
¢§JFA »ØÆ³¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§
Âè20¾ò¡Ì½å¼éµÁÌ³¡ÍÂè2¹æ¡¢Âè7¹æ
¢§JFA Ä¨È³µ¬Äø
Âè34¾ò¡Ì°ãÈ¿¹Ô°Ù¡ÍÂè2¹à
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥ÕÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤¬¡¢Ä¨È³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£J¥ê¡¼¥°¤«¤é¡¢´ÆÆÄËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤±¤óÀÕ½èÊ¬¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¤³¤Î°ì·ï¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀ¼ÌÀ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£1.ÂÐ¾Ý»ö°Æ
¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢2023Ç¯º¢¤«¤éFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤é¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼«¤é¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Â¤È¿¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤òÍÑ¤¤¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤¿È¯¸À¤ä¡¢Îý½¬Ãæ¤ËÁª¼ê¤ª¤è¤Ó¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁ°¤ÇÆÃÄê¤Î¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë¹Ô°Ù¡¢º©¿Æ²ñ¤Î¾ì¤Ç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸ÀÅù¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£2.Ä¨È³ÆâÍÆ
¢§¹õÅÄ´ÆÆÄ
¤±¤óÀÕ¡Ê»ÏËö½ñ¤ò¤È¤ê¡¢¾Íè¤ò²ü¤á¤ë¡Ë
¢§ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö
¤±¤óÀÕ¡Ê»ÏËö½ñ¤ò¤È¤ê¡¢¾Íè¤ò²ü¤á¤ë¡Ë
¢£3.Ä¨È³¤ÎÍýÍ³
(1) ¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÁ°µ1¤Î»ö¼Â¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ëÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥ÁËô¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Ë½¸À¤Ê¤¤¤·ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¤Ç¤¢¤ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÁª¼ê¤½¤ÎÂ¾¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸À¤ò¶Ø¤¸¤ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡ÖJFA¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§Âè20¾òÂè7¹æµÚ¤Ó»ØÆ³¼Ô¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¤ò¶Ø¤¸¤ëJFAÄ¨È³µ¬ÄøÂè34¾òÂè2¹à¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¼ê¤½¤ÎÂ¾¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ÎÂº¸·µÚ¤Ó²ÁÃÍ¤òÂº½Å¤¹¤Ù¤¤³¤È¤òÄê¤á¤ëÆ±µ¬Â§Âè20¾òÂè2¹æ¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢JFA¤ÎÄê´¾µÚ¤Ó¤³¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë½ôµ¬Äø¤ò½å¼é¤¹¤ëµÁÌ³¤òÄê¤á¤ëJ¥ê¡¼¥°µ¬ÌóÂè3¾òÂè1¹à¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÅªµ¬ÈÏ¤òÂº½Å¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤µÁÌ³¤òÄê¤á¤ëÆ±¾òÂè3¹à¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¿®ÍÑ¤òÔÌÂ»¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¾òÂè2¹à¤Ë¤â°ãÈ¿¤¹¤ë¡£
(2) ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°µ¬ÌóµÚ¤ÓJFA¤ÎÄê´¾ÊÂ¤Ó¤Ë¤³¤ì¤é¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë½ôµ¬Äø¤ò½å¼é¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¡ÊJ¥ê¡¼¥°µ¬ÌóÂè3¾òÂè1¹à¡Ë¡¢ÇÛ²¼¤Î´ÆÆÄ¡¢Áª¼êÅù¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤ì¤é¤Ë°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤¤è¤¦´ÉÍý´ÆÆÄ¤·¡¢²¾¤Ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤òÄ¾¤Á¤ËÀ§Àµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¸å½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î¶ÈÌ³¼¹¹Ô¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¡¦´ÆÆÄ¤·¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¤ÆÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆâÉôÅýÀ©¾å¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£4.Ä¨È³ÎÌÄê¤ËºÝ¤·»²¹Í¤È¤·¤¿»ö¾ð
(1) ¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ÎËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËË½ÎÏÅùÍ·ÁÎÏ¤Î¹Ô»È¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µ¬Î§°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¤Î°¼ÁÀ¤ÎÄøÅÙ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
(2) ¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ÎÂ¸ºß¤ò´ðËÜÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾å¡¢ËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò´Þ¤àÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤Ë´Ø¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ë¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤òí´í°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
(3) ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò´Þ¤àÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÆ°¤Ë´Ø¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÅö½é¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ËËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤òÆ±ÀÊ¤µ¤»¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤È¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤¬ÄÌÊóÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤ÈÅù¤òµ¬À©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤¬¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î°õ¾Ý¤ò´Ø·¸¼Ô¤¬»ý¤Ä¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÏÄ´ººÂÐ±þ¤ÎÉÔÈ÷¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ËÎ¨Ä¾¤Ê¶¡½Ò¤òí´í°¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿¿Áê²òÌÀ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤¿¡£
(4) ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁêÃÌ¤Ë·¸¤ë»ö¼Â¤Î³ÎÇ§¤ÏËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë»ö¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁêÃÌÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
(5) ËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ï¶¯²½Éô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥³¡¼¥ÁÅù¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¡¢Áá´ü¤ËÌäÂê¹Ô°Ù¤òÇÄ°®¤·¤ÆÀ§Àµ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿ØµÚ¤Ó¶¯²½Éô¤«¤é¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ¤¹¤ëÅù¤Î¤±¤óÀ©µ¡Ç½¤¬Æ¯¤«¤º¡¢³°Éô¤Ø¤ÎÄÌÊó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÌäÂê¹Ô°Ù¤¬ÊüÃÖ¡¢·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿¡£
¢£5.Å¬ÍÑ¾ò¹à
¢§J¥ê¡¼¥°µ¬Ìó
Âè3¾ò¡Ì½å¼éµÁÌ³¡ÍÂè1¹à¡¢Âè2¹à¡¢Âè3¹à
Âè133¾ò¡Ì£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¨È³¡ÍÂè2¹æ
Âè142¾ò¡ÌÄ¨È³¤Î¼ïÎà¡ÍÂè1¹à
Âè146¾ò¡ÌÎ¾È³µ¬Äê¡Í
¢§JFA »ØÆ³¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§
Âè20¾ò¡Ì½å¼éµÁÌ³¡ÍÂè2¹æ¡¢Âè7¹æ
¢§JFA Ä¨È³µ¬Äø
Âè34¾ò¡Ì°ãÈ¿¹Ô°Ù¡ÍÂè2¹à