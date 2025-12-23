「ドライヴィング・フォー・クリスマス」「オン・ザ・ビーチ」などの名曲で知られる英国のシンガーソングライター、クリス・レアさんが死去したことを、現地時間２２日に家族が発表した。７４歳だった。英国ＢＢＣなどが報じた。

クリスさんは短期間の闘病の末、入院先の病院で静かに息を引き取ったという。具体的な死因などは明らかにされていない。

家族による声明文では「私たちの最愛のクリスが短い病気の末、本日早朝に安らかに息を引き取ったことを、深い悲しみと共にお知らせいたします。クリスの音楽は多くの人々のサウンドトラックを紡いできました。彼の遺した楽曲とともに、そのレガシーはこれからも生き続けるでしょう」とその死を悼んでいる。

１９５１年に英国で生まれたクリスさんは、２１歳でデビュー。１９８０年代前後にに類まれなポップセンスが開花して一躍脚光を浴びた。「フール」（７８年）、代表曲である「オン・ザ・ビーチ」（８６年）、「レッツ・ダンス」（８７年）などをヒットさせ、独特のしゃがれたボーカルで人気を集めた。

８９年のアルバム「ロード・トゥ・ヘル」と９１年の「オーベルジュ」は、本国イギリスのチャートで１位を獲得して、キャリアの頂点を極めた。代名詞ともいえる８６年の名曲「ドライビング・フォー・クリスマス」はヒットには至らなかったが、約４０年にも及びクリスマスソングの定番として世界中で愛されている。

晩年は深刻な健康問題に悩まされ、すい臓がんとの闘病を経験し、２０１６年には脳卒中に見舞われるなど闘病生活を続けながら、１９年にはブルースに傾倒したアルバムを精力的に発表していた。まさに世界中で「ドライビング・フォー・クリスマス」が鳴り響いている最中の訃報となった。