ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の神谷健太（３０）が２３日、都内で行われた「神谷健太 １ｓｔ写真集『光と影』発売記念会見」に出席した。

自身初となる写真集は芸能活動の拠点である都内と故郷の沖縄で撮影。神谷の「今」を飾らずに詰め込んだ一作となった。

地元・沖縄でしか出ないと豪語する笑顔は必見だ。「東京は僕としては戦場の街。仕事もやりますし、欲望が渦を巻いている街だと思うので顔がクッとなるんですけど、沖縄ではそれが唯一解放されるんです」と説明。タイトルの「光と影」が体現されていると胸を張った。

高校卒業と同時に上京。地元との環境の違いには驚くばかりだった。「電車が意味わからなかった、本当に複雑なので」と切り出すと「（東京の人は）あいさつする時にめっちゃ怖い顔であいさつする。あと歩くの早い」と列挙。さらに、「ぶつかった時に何も言わない」とも指摘すると「これは東京の悪いところだと思うので僕から変えていきたい」と笑った。

３０歳を迎えたこの一年は数多くのライブに出演し充実した年となった。「ダンスは表現の一貫。そこに固執せず歌もやったりとか、できることなら演技とかにも挑戦したい」と胸の内を明かすと「新しいものをいろいろやって、４０歳、５０歳と中身のあるかっこいい男になりたい」と力を込めた。