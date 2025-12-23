£Ê£±Ä®ÅÄ¡¦¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡¡¡ÖÂ¤È¿¼Ô¡×¤Ê¤ÉÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤Ç¤±¤óÀÕ½èÊ¬¡¡£Ê¥ê¡¼¥°È¯É½
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°¤Ï£²£³Æü¡¢£Ê£±Ä®ÅÄ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡Ë¤ËÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤±¤óÀÕ½èÊ¬¡Ê»ÏËö½ñ¤ò¤È¤ê¡¢¾Íè¤ò²ü¤á¤ë¡Ë¤ò²Ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°¤ÏÂÐ¾Ý»ö°Æ¤È¤·¤Æ¡Ö¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯º¢¤«¤é£Æ£ÃÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤é¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼«¤é¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Â¤È¿¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤òÍÑ¤¤¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤¿È¯¸À¤ä¡¢Îý½¬Ãæ¤ËÁª¼ê¤ª¤è¤Ó¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁ°¤ÇÆÃÄê¤Î¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë¹Ô°Ù¡¢º©¿Æ²ñ¤Î¾ì¤Ç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸ÀÅù¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡ÖËÜ½èÊ¬¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢»ØÆ³ÂÎÀ©¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥±¿±Ä¤Îºß¤êÊý¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¡¦ÄÌÊóÂÎÀ©¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤ÎÌÀ³Î²½¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¼Â¹Ô¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¼º¤Ã¤¿¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¿°Õ¤¢¤ë¹ÔÆ°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÎÅ°Äì¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£