【The Life of Hathaway Noa】 12月23日 公開

ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて、動画「The Life of Hathaway Noa」が12月23日に公開された。

本動画は2026年1月30日に公開を予定している映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に向けたもので、主人公であるハサウェイ・ノアの歴史を約2分ほどにまとめたトレーラーとなっている。映画の第1作目となる「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の映像に加え、「機動戦士Ζガンダム」などの映像が用いられており、彼のこれまでを振り返ることができる。

また、2026年1月2日より開始となるイベント「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」の劇場物販情報が公開。加えて、ガンダム公式 YouTube チャンネル「ガンダムチャンネル」では「ガンチャン新春特番 2026」の配信が2026年1月18日19時より決定した。

【The Life of Hathaway Noa │『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』2026年1月30日(金)公開】

劇場物販情報

ガンチャン新春特番 2026

日時：2026年1月18日19時～予定

媒体：ガンダムチャンネル

出演

MC：小野賢章(『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ハサウェイ・ノア役)

上田麗奈(『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ギギ・アンダルシア役)

VTRゲスト：川田紳司(『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX』シャリア・ブル役)

新 祐樹(『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX』シャア・アズナブル役)

大河元気

(C)創通・サンライズ

