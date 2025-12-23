「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」より主人公・ハサウェイの過去を約2分にまとめたダイジェスト動画が公開
【The Life of Hathaway Noa】 12月23日 公開
ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて、動画「The Life of Hathaway Noa」が12月23日に公開された。
本動画は2026年1月30日に公開を予定している映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に向けたもので、主人公であるハサウェイ・ノアの歴史を約2分ほどにまとめたトレーラーとなっている。映画の第1作目となる「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の映像に加え、「機動戦士Ζガンダム」などの映像が用いられており、彼のこれまでを振り返ることができる。
また、2026年1月2日より開始となるイベント「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」の劇場物販情報が公開。加えて、ガンダム公式 YouTube チャンネル「ガンダムチャンネル」では「ガンチャン新春特番 2026」の配信が2026年1月18日19時より決定した。【The Life of Hathaway Noa │『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』2026年1月30日(金)公開】
劇場物販情報
ガンチャン新春特番 2026
日時：2026年1月18日19時～予定
媒体：ガンダムチャンネル
出演
MC：小野賢章(『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ハサウェイ・ノア役)
上田麗奈(『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ギギ・アンダルシア役)
VTRゲスト：川田紳司(『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX』シャリア・ブル役)
新 祐樹(『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX』シャア・アズナブル役)
大河元気
(C)創通・サンライズ