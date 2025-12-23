¡Ú¹Åç¶¥ÎØ¡¦£Ç·¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡Û¾¾±ºÍª»Î¤¬£Ç·£²£´²óÌÜ¡¢¹ÅçµÇ°£µ²óÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¡ª
¡¡£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹Åç¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡¡¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£³Æü¡¢·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·èÀï¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤Î¾¾±ºÍª»Î¡Ê£³£µ¡á¹Åç¡Ë¡£º£·î¤Îº´À¤ÊÝµÇ°°ÊÍè¡¢£Ç·ÄÌ»»£²£´²óÌÜ¡¢¹ÅçµÇ°¤Ï£µ²óÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££²Ãå¤ÏÄ®ÅÄÂÀ²æ¡¢£³Ãå¤ÏÀ¶¿åÍµÍ§¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçÀ¼±ç¤¬ºÇÂç¤ÎÌ£Êý¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ¾â¤ò¹ç¿Þ¤ËÄ®ÅÄ¤¬°ìµ¤¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¡£¡Ö´°¤Ú¤¤Ë¤¿¤¿¤±¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦²ÃÂ®¡£·è¾¡¤¬²áµî¥¤¥Á¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡×¡£ºÇ½ª¥Û¡¼¥à¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¼«ÎÏ¤ËÊÑ²½¤·¤¿À¶¿å¤â£³ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç¤¬¤ä¤Ã¤È¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¾¾±º¤¬¤«¤ï¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¶ÌÌîÂåÂØ³«ºÅ¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡£¥ï¥ó¥Ä¡¼¥¹¥ê¡¼¤¬·è¤á¤é¤ì¤º¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¡×¤È¡¢Íî¼Ö¤·¤¿ÂçÀîÎ¶Æó¡ÊºÆ¾è£¸Ãå¡Ë¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤ó¤À£²£°£²£µÇ¯¤ò¤¤¤¤·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡Ö¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ»½ÑÉÔÂ¤äÌ¤½Ï¤µ¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð£ÓÈÉÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¤â¡Ö¡ÊÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¡ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²þ½¤¹©»ö¤ò½ª¤¨¤Æ£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜ¾ì³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÅçµÇ°¤Ï£´Æü´Ö¤Ç£¶£¹²¯£·£¹£³£±Ëü£·£±£°£°±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸¤Î£¶£³²¯±ß¤ò£¶²¯±ß°Ê¾å¾å²ó¤Ã¤¿¡£Æþ¾ì¤â£´Æü´Ö¤Ç£±Ëü£²£´£²£¶¿Í¤ÈÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£