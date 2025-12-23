¡Ú¥´¥ó¥Á¥ã¿·ºî¡¦¼Â¿©¥ì¥Ý¡ÛËÜ³ÊËõÃã¤È¤ª¤â¤Á¥Ñ¡¼¥ë¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ö¤â¤ÁmochiËõÃã¡×
¤ä¤ï¤â¤Á¿©´¶¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ª½éÃã»ÈÍÑ¤Î¡Ö¤â¤ÁmochiËõÃã¡×
Ç¯Ëö¡Á2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤òºÌ¤ë¥´¥ó¥Á¥ã¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¹ñ»º¤ÎËõÃã¤ò100%»È¤Ã¤¿¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö¤â¤ÁmochiËõÃã¡×¡£
¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¡¢¹á¤ê¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢100%¹ñ»º¤ÎËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊËõÃã¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¡Ö¤ª¤â¤Á¥Ñ¡¼¥ë¡×¤È¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢Ç»¸ü¤ÇìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤â¤Á¥Ñ¡¼¥ë¡×90±ß¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ÈÇò¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹õÅü¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥¸¥§¥é¥Ã¥Æ¥£¡¼¡×¤ä¡Ößä¤¸Ãã ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡ÊHOT¡Ë¡Ü¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹!
º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢ËÜ³ÊËõÃã¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥¹¤È¡¢¤ª¤â¤Á¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Î¥Û¥Ã¥È¤Î2¼ïÎà¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·ºî¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÔ½¸Éô¤Î¼Â¿©¥ì¥Ý¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤â¤ÁmochiËõÃã ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡ÊICED¡Ë¡ÚÊÔ½¸Éô¼Â¿©¡Û
ËÜ³ÊÅª¤ÊËõÃã¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¡Ö¤ª¤â¤Á¥Ñ¡¼¥ë¡×¤È±öÌ£¤ÎÍø¤¤¤¿¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡£
½Â¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËõÃã¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ò¼çÌò¤Ë¡¢¤ª¤â¤Á¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô°÷¼Â¿©¥³¥á¥ó¥È
¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤À´¶ÁÛ¤Ï¡ÖÏÂ²Û»Ò¡×¡£
ËõÃã¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»×¤ï¤ºÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÉáÄÌ¤Î¡ÖËõÃã¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤è¤ê½Â¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤â¤Á¥Ñ¡¼¥ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤è¤êÆð¤é¤«¤¤°õ¾Ý¡£Í¥¤·¤¤¸ý¿¨¤ê¤Î¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤ÏÉ¹¤ÎÎÌ¤ò¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´¨¤µ¤Î¸·¤·¤¤Åß¤ÎÌë¤Ë¤Ï¾¯¤·Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¡Ö¾¯¤Ê¤á¡×¤¬Äø¤è¤¯¥Ç¥¶¡¼¥È´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¤â¤ÁmochiËõÃã ¤Û¤Ã¤È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡ÊHOT¡Ë¡ÚÊÔ½¸Éô¼Â¿©¡Û
±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎËõÃã¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¤È¡Ö¤ª¤â¤Á¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡£¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¤¬ºÝÎ©¤Ä1ÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤â¤Á¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢²¹¤«¤µ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ë¡£¤ª¤â¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ä¤ï¤ä¤ï¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö
ÊÔ½¸Éô°÷¼Â¿©¥³¥á¥ó¥È
¹á¤êË¤«¤ÊËõÃã¤¬¿ÈÂÎ¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê¤È²¹¤«¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æ¥£¡¼¡£
¤ª¤â¤Á¥Ñ¡¼¥ë¤Ï¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¡£¥Û¥Ã¥È¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤ä¤ß¤Ä¤¿©´¶¤Ç¤¹¢ö
¥¢¥¤¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¤è¤ê´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ÅÅÞ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥Û¥Ã¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤Ò¤È»þ¤Ë¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡ª¡ÖËõÃã ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×
¿·ºî¥É¥ê¥ó¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖËõÃã ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×220±ß¤âÅÐ¾ì¡£
¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤ËËõÃã¤ÎË¤«¤Ê¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ç¤¹¡£
ËõÃã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ü¿¼¤¤É÷Ì£¤È¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¹á¤ê¤Ë¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¿æ¤¤¤¿¤¢¤º¤¤¬¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤òÅº¤¨¤ë¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¡£
¡Ö¤â¤ÁmochiËõÃã¡×¤È°ì½ï¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢20±ß°ú¤¤È¤ªÆÀ¤Ë¡ª
¿·ºî¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¿´²¹¤Þ¤ë¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¢£¡Ö¤â¤ÁmochiËõÃã ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡ÊICED¡Ë¡×¡¢¡Ö¤â¤ÁmochiËõÃã ¤Û¤Ã¤È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡ÊHOT¡Ë¡×¡¢¡ÖËõÃã ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á
Àè¹ÔÈÎÇä¡§12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á¡¡¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§Å¹¡¦½©ÍÕ¸¶Ãæ±ûÄÌ¤êÅ¹¤Ë¤Æ¢¨¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤ßÁ´Å¹¤Ç12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÈÎÇä
ÈÎÇäÅ¹¡§¹ñÆâ¥´¥ó¥Á¥ãÁ´Å¹ ¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¢¤ê
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡§ÄÉ²Ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï1¤Ä¤Þ¤Ç²ÄÇ½
