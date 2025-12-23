aespaニンニン、美脚際立つ“超ミニ”コーデ披露「脚の長さがレベチ」「2次元スタイル」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/23】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が12月23日、自身のInstagramを更新。スタジオでの撮影風景を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「紅白」決定の韓国4人組アイドル「何等身？」圧巻スタイル際立つ“超ミニ”コーデ
ニンニンはスタジオ撮影の様子を複数枚投稿。腰周りと足元のファーがアクセントとなったブラックを基調としたトップスと美しい脚のラインが際立つミニ丈のボトムス姿で、クールな表情でポージングする姿を披露している。
この投稿には「脚の長さがレベチ」「2次元スタイル」「破壊力すごい」「美しすぎる」「何等身？」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ニンニン、美脚際立つコーデを披露
◆ニンニンの投稿に反響
